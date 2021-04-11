новости
новости
Регистрация
В Федоровке огонь с горящего поля едва не перекинулся на дома

В Федоровке огонь с горящего поля едва не перекинулся на дома

Пожарные успели приехать вовремя.

Как сообщает корреспондент Myslo, днем 11 апреля рядом с деревней Федоровка (Ленинский район) загорелось поле с сухой травой. Пламя поднимался на несколько метров вверх, а фронт стены огня растянулся на сотни метров.
 
По словам местного жителя, пожар возник около 2−3 часов дня и сначала люди тушили очаги самостоятельно. Примерно в 15:30 стало понятно, что без помощи МЧС не обойтись. Пожарные приехали в тот момент, когда до жилых домов оставалось не больше 15−20 метров. Сейчас угроза жилым постройкам миновала.
 
Стоит отметить, что сегодня в МЧС поступают десятки вызовов на горящую траву, как в черте города, так и за его пределами. Огнеборцы тушат один пожар и сразу с него отправляются на новый, порой на противоположном конце города.
 

 

Галерея
В Федоровке огонь с горящего поля едва не перекинулся на дома, Фото: 1
В Федоровке огонь с горящего поля едва не перекинулся на дома, Фото: 2
В Федоровке огонь с горящего поля едва не перекинулся на дома, Фото: 3
В Федоровке огонь с горящего поля едва не перекинулся на дома, Фото: 4
В Федоровке огонь с горящего поля едва не перекинулся на дома, Фото: 5
В Федоровке огонь с горящего поля едва не перекинулся на дома, Фото: 6
В Федоровке огонь с горящего поля едва не перекинулся на дома, Фото: 7
В Федоровке огонь с горящего поля едва не перекинулся на дома, Фото: 8
В Федоровке огонь с горящего поля едва не перекинулся на дома, Фото: 9
В Федоровке огонь с горящего поля едва не перекинулся на дома, Фото: 10
В Федоровке огонь с горящего поля едва не перекинулся на дома, Фото: 11
В Федоровке огонь с горящего поля едва не перекинулся на дома, Фото: 12
В Федоровке огонь с горящего поля едва не перекинулся на дома, Фото: 13
В Федоровке огонь с горящего поля едва не перекинулся на дома, Фото: 14
В Федоровке огонь с горящего поля едва не перекинулся на дома, Фото: 15
В Федоровке огонь с горящего поля едва не перекинулся на дома, Фото: 16
В Федоровке огонь с горящего поля едва не перекинулся на дома, Фото: 17
В Федоровке огонь с горящего поля едва не перекинулся на дома, Фото: 18
В Федоровке огонь с горящего поля едва не перекинулся на дома, Фото: 19
В Федоровке огонь с горящего поля едва не перекинулся на дома, Фото: 20
В Федоровке огонь с горящего поля едва не перекинулся на дома, Фото: 21
В Федоровке огонь с горящего поля едва не перекинулся на дома, Фото: 22
В Федоровке огонь с горящего поля едва не перекинулся на дома, Фото: 23
В Федоровке огонь с горящего поля едва не перекинулся на дома, Фото: 24
В Федоровке огонь с горящего поля едва не перекинулся на дома, Фото: 25
В Федоровке огонь с горящего поля едва не перекинулся на дома, Фото: 26
В Федоровке огонь с горящего поля едва не перекинулся на дома, Фото: 27
В Федоровке огонь с горящего поля едва не перекинулся на дома, Фото: 28
В Федоровке огонь с горящего поля едва не перекинулся на дома, Фото: 29
показать все фотографии
Артем Жильцов
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Авторы: Артем Жильцов, Сергей Стариков
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 17:13 0
Другие статьи по темам
Событие
пожармчспал травы
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Арсенал» обыграл «Краснодар» благодаря голу Чаушича – 1:0
«Арсенал» обыграл «Краснодар» благодаря голу Чаушича – 1:0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.