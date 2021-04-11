В Федоровке огонь с горящего поля едва не перекинулся на дома

Как сообщает корреспондент Myslo, днем 11 апреля рядом с деревней Федоровка (Ленинский район) загорелось поле с сухой травой. Пламя поднимался на несколько метров вверх, а фронт стены огня растянулся на сотни метров.

По словам местного жителя, пожар возник около 2−3 часов дня и сначала люди тушили очаги самостоятельно. Примерно в 15:30 стало понятно, что без помощи МЧС не обойтись. Пожарные приехали в тот момент, когда до жилых домов оставалось не больше 15−20 метров. Сейчас угроза жилым постройкам миновала.

Стоит отметить, что сегодня в МЧС поступают десятки вызовов на горящую траву, как в черте города, так и за его пределами. Огнеборцы тушат один пожар и сразу с него отправляются на новый, порой на противоположном конце города.