«Накажи автохама»: на ул. Фридриха Энгельса продолжают парковаться на газонах

Продолжаем публиковать материалы, присланные читателями в нашу постоянную рубрику. На этот раз один из пользователей Myslo поделился с нами снимками, сделанными на ул. Фридриха Энгельса в Туле.

«Здесь недавно был рейд. Сотрудники управления по административно-техническому надзору (УАТН) выписывали штрафы. Но, видимо, эти водители про рейд не знают, или им все равно на то, что они нарушают. Снимки сделаны 11 апреля 2021 года, в 12.50», — сообщил автор фото.

Напомним , начальник управления по административно-техническому надзору администрации Тулы Василий Ростовцев рассказал, что ежедневно инспекторы УАТН выявляют минимум 30 нарушений. Сотрудники фотографируют автомобиль, записывают госномер, затем для выяснения личности владельца направляют запрос в ГИБДД. После водителя вызывают в УАТН для составления протокола.

Неравнодушные жители могут обратиться с жалобой на парковщиков в УАТН по телефону 56−01−28.