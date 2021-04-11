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«Накажи автохама»: на ул. Фридриха Энгельса продолжают парковаться на газонах

«Накажи автохама»: на ул. Фридриха Энгельса продолжают парковаться на газонах

Об этом в редакцию Myslo сообщил неравнодушный житель города.

Продолжаем публиковать материалы, присланные читателями в нашу постоянную рубрику. На этот раз один из пользователей Myslo поделился с нами снимками, сделанными на ул. Фридриха Энгельса в Туле.
 
 
«Здесь недавно был рейд. Сотрудники управления по административно-техническому надзору (УАТН) выписывали штрафы. Но, видимо, эти водители про рейд не знают, или им все равно на то, что они нарушают. Снимки сделаны 11 апреля 2021 года, в 12.50», — сообщил автор фото.
 
 
Напомним, начальник управления по административно-техническому надзору администрации Тулы Василий Ростовцев рассказал, что ежедневно инспекторы УАТН выявляют минимум 30 нарушений. Сотрудники фотографируют автомобиль, записывают госномер, затем для выяснения личности владельца направляют запрос в ГИБДД. После водителя вызывают в УАТН для составления протокола.
 
Неравнодушные жители могут обратиться с жалобой на парковщиков в УАТН по телефону 56−01−28.
 
 
 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

 

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Автор: Сергей Стариков
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