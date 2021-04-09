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Председатель ПСБ возглавил Экспертный совет по развитию финансовых инструментов и нефинансовых мер поддержки предприятий ОПК при комиссии Госдумы РФ

Председатель ПСБ возглавил Экспертный совет по развитию финансовых инструментов и нефинансовых мер поддержки предприятий ОПК при комиссии Госдумы РФ

Совет будет разрабатывать решения для создания условий прямого финобеспечения промышленности и системы стимулов для финансовых институтов и промышленности.

Председатель ПСБ Петр Фрадков возглавил Экспертный совет по развитию финансовых инструментов и нефинансовых мер поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса при Комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций ОПК РФ. Об этом он сообщил на расширенном выездном заседании Бюро Союза машиностроителей России и Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» в Туле.

Ранее на заседании было объявлено о создании Экспертного совета по инициативе председателя Комиссии ГД по правовому обеспечению развития организаций ОПК РФ, первого вице-президента СоюзМаша России Владимира Гутенева и председателя ПСБ-члена Бюро Центрального Совета ООО «СоюзМаш России» Петра Фрадкова. Деятельность совета будет направлена на выработку решений для создания условий прямого финансового обеспечения промышленности и системы стимулов для финансовых институтов и промышленности.

Петр Фрадков

– ПСБ как опорный финансовый институт ОПК сформирует пакет мер для стимулирования спроса на продукцию отрасли, повышения инвестиционной активности в ней, а также методику для закрепления терминов и понятий, регулирующих промышленную политику. Наши предложения будут охватывать как отдельные отрасли машиностроения, так и промышленность в целом.

Владимир Гутенев

– Мы давно сотрудничаем с ПСБ, где накоплен обширный опыт работы с промышленностью. Я считаю, что будет эффективно создать площадку, на которой будет обсуждаться проблематика, связанная с ресурсным обеспечением отрасли и мерами по преодолению существующих барьеров для ее дальнейшего роста.

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Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 16:06
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