«Урал» — «Арсенал»: стыков не избежать

Текст Сергея Малютина. Фото пресс-службы «Арсенала».

Для канониров матчи в Екатеринбурге за последние годы стали непростым испытанием, и эта игра вряд ли могла стать исключением. Перед очной встречей обе команды еще не обеспечили себе прописку в РПЛ на следующий сезон. С этой точки зрения нас ждал интересный поединок. В случае победы «Арсенал» мог опередить «Ротор» и вплотную подобраться к екатеринбуржцам. Что касается хозяев, то победа обеспечила бы им на 90% спокойный финиш в чемпионате и гарантированное место в элите на будущий сезон. Вот и делайте выводы, кому в этом матче больше нужна была победа.

Игры национальных команд внесли всего одно, но очень существенное изменение в состав «Арсенала». Капитан сборной Болгарии Георги Костадинов, который еще перед отъездом в сборную имел проблемы со здоровьем, вернулся с повреждением и даже не полетел в Екатеринбург. В этом сезоне Георги стал не только лидером туляков, но и практически незаменимым в центре поля. Матч против «Сочи» яркое тому подтверждение. Миссия заменить болгарина была поручена Игорю Коновалову, который, как со стороны показалось, с ней не очень справился.

Осталась тульская команда и без Эванса Кангвы, который в сборную не летал, но пропустил матч из-за дисквалификации. Четвертая карточка в Грозном стала фатальной. Таким образом, в этой встрече место на фланге получил Сергей Ткачев, именно с него и началась игра в Екатеринбурге.

На 3-й минуте оружейники получили шикарный подарок от защитника хозяев Игоря Калинина. Тот не успел за вбегавшим в штрафную Ткачевым и срубил его в своей штрафной. Пенальти. Судя по тому, как Владислав Пантелеев исполнил одиннадцатиметровый, он здорово переоценил свои силы. Удар у полузащитника получился слабым и простым для вратаря.

В таком матче туляки уж как-то глупо не воспользовались отличным шансом диктовать свои правила игры.

Спустя 10 минут Калинин смог сполна загладить вину перед болельщиками «Урала». Хозяева разыграли угловой, Калинин отправил классный пас на дальнюю штангу, где Погребняк сделал из тульских защитников обычных наблюдателей и открыл счет в этой встрече — 1:0.

К 20-й минуте стало понятно, что пропущенный гол и нереализованный пенальти серьезно подпортили планы арсенальцам. Было видно, что в попытках побыстрее отыграться команда Парфенова допускала много ошибок и регулярно открывала свободные зоны для соперника.

При этом нельзя сказать, что в первом тайме «Арсенал» создал много моментов у ворот Годзюра, разве что на ум приходит комбинация и удар Ткачева. Ломовицкий вошел в штрафную, крутанул защитника и покатил Сергею, полузащитник ударил, но мяч прошел рядом со штангой.

В первой половине встречи «Урал» был ближе ко второму голу. Чего только стоят эпизоды с Погребняком и Егорычевым! На 29-й минуте форвард «Урала» вновь переиграл всю оборону соперника на угловом и пробил в дальний угол. В этот раз выстрел Павла оказался неточным. Что же касается момента у Егорычева, тот нас спас своевременно вышедший из ворот Шамов. Игрок соперника вышел один на один на ворота Егора, но тому непостижимым способом удалось спасти команду от верного гола.

В перерыве Дмитрий Парфенов сделал всего одну перестановку – крайнего защитника Рассказова заменил восстановившийся от полученной на сборах травмы Беляев.

Время шло, а футболисты «Арсенала» никак не приближались к заветному голу. Отметим качественную игру на правом фланге обороны хозяев дебютанта Премьер-лиги Арсена Адамова, который практически полностью выключил в этом матче Ломовицкого.

У Александра лишь раз был момент, когда соперник не сумел досмотреть за ним. На 73-й минуте Ломовицкий подал с фланга на одиннадцатиметровую отметку, где своевременно оказался Чаушич. Полузащитник пробил головой, но мяч прошел мимо ворот.

Под занавес встречи Дмитрий Парфенов принял решение выпустить на поле второго нападающего — Луку Джорджевича. Черногорец хоть и оживил атаку команды, но видимой пользы так и не принес. Чего не скажешь про замены тренера «Урала» Юрия Матвеева. Появившийся примерно в одно время с Джорджевичем Гаджимурадов своим шансом сумел воспользоваться на 100%. На 83-й минуте полузащитник «Урала» вышел один на один с Шамовым и удвоил преимущество своей команды — 2:0.

Последние 10 минут основного и дополнительного времени были формальностью. «Урал» набрал три очка и теперь может спать спокойно, а тульской команде в этом сезоне максимум светят только стыковые матчи.

Сказать, что «Арсенал» плохо играл, наверное, нельзя. Как правильно подметил после матча тренер Парфенов, судьбу встречи решили два стандарта: незабитый пенальти и реализованный угловой.

Посыпать голову пеплом и горевать некогда, в четверг оружейников ждет четвертьфинал с ЦСКА. Армейцы потратили в матче с «Тамбовом» гораздо больше сил, чем предполагали. В этом году «Арсенал» уже показал, как нужно играть против армейцев. Надеемся, футболисты не забыли, как это делать.

«Урал» — «Арсенал» — 2:0 (1:0)

4 апреля. Екатеринбург. «Екатеринбург Арена». Судьи Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), Валерий Данченко (Уфа), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область).

Голы: Погребняк (13, 1:0), Гаджимурадов (85, 2:0).

На 3-й минуте Пантелеев не реализовал пенальти (вратарь).

«Урал»: Годзюр, Рыков, Страндберг, Адамов, Подберезкин (Гаджимурадов, 66), Бикфалви, Калинин, Егорычев, Мишкич, Августиняк, Погребняк (Герасимов, 81).

«Арсенал»: Шамов, Рассказов (Беляев, 46), Григалава, Довбня, Бауэр, Коновалов (Панченко, 86), Чаушич, Пантелеев (Джорджевич, 62), Ломовицкий, Ткачев (Громыко, 82), Луценко.

Предупреждения: Калинин (2), Луценко (18), Хагуш (34), Пантелеев (40), Погребняк (55), Коновалов (82), Гаджимурадов (90), Ломовицкий (90).

Удары (в створ): 10 (6) — 8 (3). Угловые: 6 — 1. Голевые моменты: 4 — 1.