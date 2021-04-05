В Криволучье товарный поезд насмерть сбил мужчину

Вечером 4 апреля в Пролетарском округе Тулы товарный поезд сбил человека. На данный момент предполагается, что мужчина решил перейти железнодорожные пути в районе поворота с ул. Карла Маркса на ул. Калинина. В этом месте установлен забор и есть калитка, но она заварена, так как примерно в 400 метрах имеется оборудованный переход. В калитке срезаны несколько прутьев, поэтому пешеход беспрепятственно вышел на железнодорожные пути.

По нашей информации, машинист состава успел заметить человека и применил экстренное торможение. Однако тормозного пути не хватило — поезд остановился лишь через 200-300 метров после наезда.

Искалеченное тело погибшего нашли под одним из вагонов. На вид ему от 30 до 50 лет – точнее сказать нельзя из-за сильных повреждений. Сейчас по факту происшествия проводится доследственная проверка.