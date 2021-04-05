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За три года численность населения в Тульской области снизилась на 2,9%

За три года численность населения в Тульской области снизилась на 2,9%

Об этом свидетельствуют данные демографического рейтинга РИА «Новости».

За три года численность населения выросла в 21 российском регионе, в 44 пошла на убыль, а в трех почти не изменилась. Об этом со ссылкой на данные демографического рейтинга сообщает РИА «Новости».
 
Самый большой прирост отмечен в Севастополе, Ингушетии и Ленинградской области. Аутсайдерами стали Тамбовская область (убыль 3,8%), Магаданская область (-3,5%) и Еврейская автономная область (-3,4%).
 

Тульская область с убылью в 2,9% оказалась на 74 месте. Численность населения в 2018—2020 годах упала на 40 тысяч 200 человек.

С подробными данными и методикой подсчета можно ознакомиться здесь.

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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 09:15 0
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