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Спортсмены выступили на турнире по самбо в Щекино

Спортсмены выступили на турнире по самбо в Щекино

Соревнования прошли в местном ФОКе.

В Щекино состоялся межрегиональный турнир по борьбе самбо. Организаторами выступили Фонд развития спорта и воспитания молодежи «Возрождение» в Тульской области и клуб «Ратибор».

В соревнованиях приняли участие юноши и девушки из клуба «Ратибор» Щекинского, Киреевского районов, из спортклубов Тулы, а также самбисты из алексинского клуба «Витязь».

Юные самбисты из команды Щекинского района в упорной борьбе показали хороший уровень подготовки и высокие результаты, заняв призовые места.

По словам советника по физической культуре и спорту администрации Щекинского района Алексея Никитина, это первое мероприятие, организованное в Щекино совместно с клубом «Ратибор».

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сегодня, в 16:52 0
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