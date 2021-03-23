Спортсмены выступили на турнире по самбо в Щекино

В Щекино состоялся межрегиональный турнир по борьбе самбо. Организаторами выступили Фонд развития спорта и воспитания молодежи «Возрождение» в Тульской области и клуб «Ратибор».

В соревнованиях приняли участие юноши и девушки из клуба «Ратибор» Щекинского, Киреевского районов, из спортклубов Тулы, а также самбисты из алексинского клуба «Витязь».

Юные самбисты из команды Щекинского района в упорной борьбе показали хороший уровень подготовки и высокие результаты, заняв призовые места.

По словам советника по физической культуре и спорту администрации Щекинского района Алексея Никитина, это первое мероприятие, организованное в Щекино совместно с клубом «Ратибор».