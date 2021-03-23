Станислав Кузнецов: «Каждый десятый телефонный звонок является мошенническим»

Такие данные привел зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, выступая на заседании межфракционной рабочей группы по борьбе с киберпреступностью.

По словам Станислава Кузнецова, основным способом осуществления мошеннических звонков является подмена номера. При этом подавляющее большинство звонков от мошенников идут из-за границы.

Станислав Кузнецов – Это существующие сегодня в стране возможности для подмены номера. Одним из таких институтов являются наши телекомы, особенно региональные, которые даже на этом зарабатывают.

Он также предложил внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) для введения санкций для компаний из сферы телекома за подмену номера. Зампред уточнил, что сейчас никаких санкций для таких компаний не предусмотрено.

Напомним, системы банков надежно защищены от мошенничества, но существует риск, что вы сами можете раскрыть свои личные данные и они могут быть использованы злоумышленниками.

Чтобы выманить ваши персональные данные или уговорить сделать денежный перевод, звонящие представляются сотрудниками социальных служб, полицейскими, представителями прокуратуры. Сегодня мошенники не только используют старые, «проверенные» схемы, но и спекулируют на актуальных новостях, связанных с темой коронавируса.

Но, конечно, самая распространенная уловка – притвориться сотрудником банка, который якобы поможет защитить деньги на вашем счете. На самом деле никакого «защищенного счета» не существует – это просто карта мошенника. И вернуть деньги будет невозможно.

Главное в такой ситуации – сохранять холодную голову. Помните, что сотрудники банка никогда не предлагают куда-либо перевести деньги, в том числе на некий «защищенный счет». Так делают только мошенники!

Напоминаем:

Сбербанк никогда не попросит вас перевести деньги на «безопасный» счет или установить двухфакторную защиту: ваши счета в Сбербанке надежно защищены;

Сбербанк никогда не попросит вас снять наличные в банкомате — так делают только мошенники;

Сбербанк никогда не попросит вас установить приложение для удаленной технической поддержки: в Сбербанке такого приложения нет;

Сбербанк никогда не попросит вас стать участником расследования или следственных мероприятий — это типичная схема мошенников;

Сбербанк никогда не попросит вас зайти в личный кабинет системы «Сбербанк Онлайн» по ссылкам в письмах.

Что нужно сделать, если вам позвонили мошенники?

Не паникуйте. Постарайтесь успокоиться и не принимать решений сразу. Ничего не делайте по инструкции звонящего. Положите трубку и перезвоните на номер 900, чтобы уточнить, был ли звонок от сотрудника банка: в системе есть данные обо всех звонках. Дойдите до ближайшего отделения банка.

Помните, перевести ваши деньги на другой счет якобы ради их спасения могут только мошенники!