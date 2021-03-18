«Ахмат» – «Арсенал»: матч обманутых ожиданий

Текст Сергея Малютина. Фото пресс-службы «Арсенала».

Туляки проиграли в Грозном и не забили в шестом подряд гостевом матче.

Команды подходили к очной встрече с разным настроением. Весной «Ахмат» проиграл все три матча, уступив «Динамо», ЦСКА и «Зениту». Причем самое обидное для грозненцев, что в этих встречах по игре они смотрелись на равных с более мастеровитыми оппонентами, просто где-то не хватило удачи.

Для «Арсенала» победа над ЦСКА стала глотком свежего воздуха. Остались позади 10 матчей без побед и 7 без забитых мячей. Три очка в матче тулякам достались очень высокой ценой. Такие победы, вырванные буквально на жилах, забирают много моральных сил и эмоций, а их не всегда удается быстро восполнить.

Из-за не совсем понятных решений главного арбитра встречи со столичным клубом Вячеслава Безбородова оружейники остались без двух игроков обороны — Роберта Бауэра и Александра Довбни.

Как оказалось, именно эти два фактора и стали причиной поражений в Грозном.

Проблемы с составом были и у наставника грозненцев: из-за перебора карточек эту игру пропускал главный «художник» атак «Ахмата» Бернард Бериша, вместо него на поле вышел Сильва. По сравнению с предыдущей игрой в Санкт-Петербурге, одно изменение произошло в обороне грозненской команды. Вместо Нижича с первых минут сыграл Ненахов.

У «Арсенала» дисквалифицированных Бауэра и Довбню в защите заменили Костадинов и Сокол. Перевод болгарского полузащитника вынудил Парфенова опустить ближе к обороне Чаушича и Пантелеева, а место разыгрывающего футболиста досталось отбывшему дисквалификацию Ткачеву. Еще одно изменение произошло в атаке туляков — вместо Луценко впервые в 2021 году в стартовом составе вышел Джорджевич.

Начнем с прессинга в исполнении «Ахмата». Вспомните, как прекрасно тульская команда прессинговала ЦСКА и «Локомотив» в домашних матчах. Соперник в первых таймах за центр поля выходил считаное количество раз, при каждой потере оружейники моментально шли в отбор и заставляли армейцев и железнодорожников ошибаться. Куда пропал этот прессинг в матче с «Ахматом»? Наверное, он ушел вместе с Костадиновым, который должен был заниматься обороной. Болгарина некем заменить в опорной зоне. Яркое тому подтверждение – игра с «Сочи», где «Арсенал» проиграл центр поля, а вместе с ним и матч.

Не стоит принижать достоинств грозненцев, которые раз за разом не давали даже вздохнуть нашим футболистам, отсюда у «Арсенала» и такой большой процент брака в первом тайме.

Теперь про атаку. Хочется сразу задать вопрос: а она вообще приехала в Грозный?

Хороший удар Ткачева в первом тайме и очередной загубленный момент Эвансом — вот и всё, что создали футболисты за 90 минут.

Для команды, которая планирует выбираться из зоны переходных матчей, этого совсем мало.

Большие вопросы вызывает игра Луки Джорджевича. С его приходом многие болельщики связывали огромные надежды, однако он далек от своей лучшей формы образца прошлых лет. Тут дело может быть не только в черногорце, но и в слабой игре наших крайних полузащитников.

Хочется спросить, где весь матч был Александр Ломовицкий? Мы не увидели ни одной подачи в исполнении игрока молодежной сборной. Хлусевича и вовсе Дмитрий Парфенов заменил еще до перерыва.

Единственным светлым пятном в этом атакующем ромбе был Сергей Ткачев, который старался и хоть что-то придумывал в атаке, но этого оказалось мало.

Слабая игра нападения, возможно, связана с тем, что ребята все эмоции оставили в матче с ЦСКА, а на эту игру вышли пустые. Играть в таком состоянии против заряженных грозненцев было смерти подобно.

Что касается игры «Арсенала» в обороне, тот тут нужно поаплодировать наставнику грозненцев Андрею Талалаеву, который грамотно рассказал своим ребятам о болевых точках тульской защиты. Практически весь первый тайм «Ахмат» методично атаковал своим левым флангом, тем самым напрягая и держа в тонусе Сокола и Костадинова.

В итоге на 33-й минуте давление превратилось в гол. Сокол подарил сопернику штрафной, Сильва хитро закрутил мяч к воротам, где Семенов беспрепятственно вытянул ногу и отправил мяч в ворота Шамова.

Второй гол получился таким же удивительным. На 47-й минуте Быстров сделал классный пас в штрафную, где находившийся в гордом одиночестве Ильин головой отправил его в ворота, — 2:0.

Посыпать голову пеплом и говорить, что всё пропало, сейчас нет никакого смысла. Еще есть матчи, чтобы всё исправить.

Впереди у команд пауза на игры национальных команд, а следовательно, у «Арсенала» есть время переварить мартовский отрезок чемпионата.

Самое главное сейчас – грамотно и правильно подойти к матчу с «Уралом», на который нужно выходить с тем же настроем, как это было против ЦСКА в минувшую субботу. Будем надеяться, что матч в Грозном станет отличным пособием для работы над ошибками.

«Ахмат» — «Арсенал» — 2:0

17 марта. Грозный. «Ахмат Арена». Судьи Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург), Андрей Гурбанов (Краснодар), Наиль Сейфетдинов (Казань).

Голы: Семенов (33, 1:0), Ильин (47, 2:0).

«Ахмат»: Гудиев, Пуцко, Семенов, Ненахов, Быстров (Янку, 53), Богосавац, Тимофеев, Ильин (Адуев, 89), Швец (Анхель, 53), Исмаэл Силва, Харин (Алмаши, 71).

«Арсенал»: Шамов, Рассказов, Григалава, Сокол (Горбатенко, 73), Хлусевич (Коновалов, 40), Костадинов, Чаушич (К.Кангва, 73), Пантелеев, Ломовицкий (Луценко, 46), Ткачев, Джорджевич (Э.Кангва, 59).

Предупреждения: Исмаэл Силва (22), Чаушич (27), Швец (28), Сокол (32), Пантелеев (35), Ильин (41), Э. Кангва (90+).

Удары (в створ): 15 (4) — 6 (3). Угловые: 8 — 2. Голевые моменты: 4 — 1.