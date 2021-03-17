«Арсенал» заплатит штраф в 210 тысяч рублей
Это последствия матча с ЦСКА.
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал тульский «Арсенал» по итогам победной игры с ЦСКА.
Туляки заплатят 210 тысяч рублей за нарушение санитарного регламента, массовое появление на поле посторонних лиц и необеспечение безопасности. Кроме этого тренер «Арсенала» Юрий Ковтун получил штраф за выход за пределы технической зоны – 10 тысяч рублей.
ЦСКА тоже оштрафуют – из-за использования фанатами пиротехники и нарушения санитарного регламента москвичи заплатят 50 тысяч рублей.
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