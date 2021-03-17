«Арсенал» заплатит штраф в 210 тысяч рублей

Это последствия матча с ЦСКА.

Туляки заплатят 210 тысяч рублей за нарушение санитарного регламента, массовое появление на поле посторонних лиц и необеспечение безопасности. Кроме этого тренер «Арсенала» Юрий Ковтун получил штраф за выход за пределы технической зоны – 10 тысяч рублей.

ЦСКА тоже оштрафуют – из-за использования фанатами пиротехники и нарушения санитарного регламента москвичи заплатят 50 тысяч рублей.