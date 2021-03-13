Тульские пловцы завоевали 15 медалей на Кубке России

12 марта в Обнинске Калужской области завершился Кубок России по плаванию. В соревнованиях приняли участие более 450 спортсменов из 20 регионов России.

Тульскую область представили воспитанники регионального училища олимпийского резерва и добились значимых результатов на дистанциях в плавании вольным стилем:

Нина Михайлова завоевала три золотых медали на дистанциях 400, 800 и 1500 метров,

Иван Гирев — золотую медаль на дистанции 100 метров, серебро на дистанции 200 метров, бронзу на дистанции 50 метров,

Елизавета Ануфриева — две серебряных медали на дистанциях 400 и 800 метров, бронзу на дистанции 1500 метров,

Дмитрий Титов — две бронзовых медали на дистанции 400 и 1500 метров,

Софья Вахрушева — серебро на дистанции 1500 метров, бронзу на дистанции 800 метров,

Владислав Утробин — золото на дистанции 800 метров, серебро на дистанции 1500 метров.

За три дня Кубка России наши пловцы принесли в копилку Тульской области 15 медалей.