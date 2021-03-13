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Тульские пловцы завоевали 15 медалей на Кубке России

Тульские пловцы завоевали 15 медалей на Кубке России

Поздравляем наших ребят!

12 марта в Обнинске Калужской области завершился Кубок России по плаванию. В соревнованиях приняли участие более 450 спортсменов из 20 регионов России.

Тульскую область представили воспитанники регионального училища олимпийского резерва и добились значимых результатов на дистанциях в плавании вольным стилем:

  • Нина Михайлова завоевала три золотых медали на дистанциях 400, 800 и 1500 метров,
  • Иван Гирев — золотую медаль на дистанции 100 метров, серебро на дистанции 200 метров, бронзу на дистанции 50 метров,
  • Елизавета Ануфриева — две серебряных медали на дистанциях 400 и 800 метров, бронзу на дистанции 1500 метров,
  • Дмитрий Титов — две бронзовых медали на дистанции 400 и 1500 метров,
  • Софья Вахрушева — серебро на дистанции 1500 метров, бронзу на дистанции 800 метров,
  • Владислав Утробин — золото на дистанции 800 метров, серебро на дистанции 1500 метров.

За три дня Кубка России наши пловцы принесли в копилку Тульской области 15 медалей.

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вчера, в 15:06 +6
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