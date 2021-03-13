В Туле пропал мужчина: требуются записи с видеорегистраторов

11 марта в Туле пропал 48-летний Максим Иванович Сомов. К его поискам подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт». Поисковики обратились за помощью к автомобилистам.

- Нужны записи видеорегистраторов автомобилей, проезжавших в п. Хомяково и п. Архангельское 11 марта 2021 г. с 18.00 до 8.00 12 марта. Просим позвонить на горячую линию отряда по номеру 8−800−700−54−52! — написали поисковики в своей группе ВКонтакте.

Приметы пропавшего Максима Сомова: рост 180 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы с проседью, короткая стрижка, глаза серо-зеленые.

Особые приметы: носит бороду и усы.

Одежда: черная куртка с капюшоном, темно-синие джинсы, черные ботинки, черная трикотажная шапка.

Знаете что-нибудь о местонахождении пропавшего? Сообщайте по телефонам 8 (800)700−54−52, 02, 102, 112.