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В Туле пропал мужчина: требуются записи с видеорегистраторов

В Туле пропал мужчина: требуются записи с видеорегистраторов

Нужна помощь автомобилистов!

11 марта в Туле пропал 48-летний Максим Иванович Сомов. К его поискам подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт». Поисковики обратились за помощью к автомобилистам.

- Нужны записи видеорегистраторов автомобилей, проезжавших в п. Хомяково и п. Архангельское 11 марта 2021 г. с 18.00 до 8.00 12 марта. Просим позвонить на горячую линию отряда по номеру 8−800−700−54−52! — написали поисковики в своей группе ВКонтакте.

Приметы пропавшего Максима Сомова: рост 180 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы с проседью, короткая стрижка, глаза серо-зеленые.

Особые приметы: носит бороду и усы.

Одежда: черная куртка с капюшоном, темно-синие джинсы, черные ботинки, черная трикотажная шапка.

Знаете что-нибудь о местонахождении пропавшего? Сообщайте по телефонам 8 (800)700−54−52, 02, 102, 112.

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вчера, в 14:00 0
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