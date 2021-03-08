Снова неудача: «Арсенал» дома проиграл «Локомотиву» – 0:3

После матча арсенальцы всем составом подошли к фанатскому сектору. Общение явно будет не из приятных.

Статистика второго тайма:

Всё, финальный свисток. Беспроигрышная и безголевая серия «Арсенала» продолжается. Этой команде нужен новый герой. А кто способен вытащить оружейников со дна, пока непонятно.

90+1' Футболисты «Локо» вперед уже особо не бегут, спокойно перепасовываются.

90' Арбитр добавил две минуты ко второму тайму.

88' Парфенов поменял Ломовицкого и Рассказова на Горбатенко и Хлусевича. Конечно, это матч уже вряд ли спасет.

86' Тренер «Локо» делает двойную замену: Титков вместо Камано, Магкеев вместо Мухина.

85' 0:3.

Нигматуллин вынимает третий матч из сетки — гол на свой счет записал Жемалетдинов.

85' Желтой отметился и Джорджевич.

84' Жемалетдинов получил желтую карточку, видимо, за слишком эмоциональные разговоры с арбитром.

82' Сдают нервы у тульских футболистов — Чаушич жестко сыграл против Камано.

79' На поле появился Лука Джорджевич. Он заменил Эванса Кангву.

78' Желтая для Рыбуса — свалил Ломовицкого.

77' Крыховяк попытал счастья и пробил издалека — мяч пролетел мимо ворот.

75' Неужели повторится такой сценарий, как в Сочи?

74' 0:2, друзья.

Оружейники пропустили гол после розыгрыша углового. Камано подал в центр на Смолова, тот переправил на Мурило. Игрок «Локомотива» не промахнулся.

72' Неприятно, конечно. Но что делать — у оружейников есть время отыграться.

71' Смолов забил гол в ворота «Арсенала». 0:1

Гол-красавец, ничего не скажешь. Федор пробил с угла штрафной площадки и закрутил мяч в сетку. Нигматуллин был бессилен.

69' У «Локо» Баринов меняет Куликова, Смолов — Лисаковича.

66' Замену делает тренер оружейников Дмитрий Парфенов: Коновалов вышел на поле вместо Ткачева.

65' Неплохая атака у «Локомотива» — оружейники отбились.

64' Очередная желтая в матче — теперь предупреждение получил Бауэр.

63' Ломовицкий! Перехватил мяч в штрафной и пробил в дальний угол. Мимо.

62' Ткачев пробил мимо ворот после передачи от Луценко.

57' Замена у «Локо»: Живоглядов вышел на поле вместо Рыбчинского.

54' Следом арсенальцы не реализовали еще один классный момент с углового — Бурлак пробивал головой, мяч пролетел выше перекладины.

54' МОМЕНТ у «Арсенала»! Рассказов отдал пас Ломовицкому, тот — в центр на Эванса.

Кангва пробил, но мяч в последний момент заблокировал Пабло.

52' В начале второго тайма что-то слишком много фолов. Теперь желтую получил Куликов — грубо сыграл против Костадинова.

51' Луценко боролся за мяч возле штрафной «Локо», но соперники не дали нанести удар по воротам.

48' Ткачев получил «горчичник» за фол против Мухина.

47' «Арсенал» сразу же побежал в атаку: Эванс забрался в штрафную и пробил — Гилерме на месте.

46' Второй тайм стартовал.

Оперативный фоторепортаж первого тайма от ПФК «Арсенал»:

Статистика первой половины игры:

Перерыв. Пока на табло нули.

45' Одну минуту добавил арбитр к первому тайму.

43' Игра пока переместилась на половину поля «Локо».

40' Мухин получил желтую за фол против Ткачева.

39' Ткачев! Классный был бы гол, если бы Сергей забил — игрок пробивал весьма эффектно с разворота. Вратарь справился с ударом нашего Халка.

38' Камано на скорости промчался по правому флангу, отправил мяч на Лисаковича, но наша защита сыграла грамотно.

37' После подачи Ткачева мяч от Мурило ушел за пределы поля. Арсенальцы заработали угловой.

36' Рыбчинский сфолил на Ломовицком. Штрафной для «Арсенала».

34' Камано не сразу поднялся с газона после столкновения с Бауэра.

33' Классный момент у «Арсенала»! Ломовицкий едва не забросил мяч в ворота Гилерме, но голкипер спас команду, к тому же арсеналец был в офсайде.

32' Владение мячом — 69% на 31% в пользу москвичей.

30' «Локомотив» планомерно прессингует оружейников, но пока ничего дельного не выходит.

28' Арсенальцы разыграли классную комбинацию — Костадинов разогнал атаку и скинул пас на Эванса, тот переправил мяч Ткачеву, но Сергей забежал в офсайд.

25' Прошло 25 минут первого тайма и пока особо и нечего вспомнить. Самый опасный момент был у Ткачева, когда мяч сотряс перекладину.

24' Рыбчинский пробивал после передачи Камано — очень неточно.

22' Немного досталось Эвансу — мяч от Рыбуса отлетел замбийцу в лицо.

21' Луценко немного не дотянулся до мяча после передачи от партнера.

19' Рыбус пробил очень неудачно — попал в «стенку».

18' Крыховяк свалился после столкновения с Ткачевым. Железнодорожники будут пробивать штрафной метров с 25.

17' Ломовицкий закинул диагональ на Бауэра, а там Рыбус помешал арсенальцу нормально принять мяч.

13' Кстати, сегодня на стадионе очень много болельщиков. Наконец, сняли часть коронавирусных ограничений — трибуны разрешили заполнить на 50%.

10' Камано обыграл Григалаву в штрафной и ударил по воротам — мимо.

9' Ткачев! Мощно прострелил из-за пределов штрафной — мяч попал в перекладину!

8' Рыбчинский получил желтую за срыв атаки — не по правилам остановил Эванса.

8' Первый угловой в матче для «Локомотива» — Нигматуллин кулаками выбил мяч.

7' Крыховяк издалека нанес удар по воротам, мяч, отскочив от газона, прилетел в руки Нигматуллину.

5' Игрок «Локомотива» Жемалетдинов промчался до угла штрафной и переправил мяч на противоположный фланг — никого из партнеров там не оказалось.

4' Железнодорожники навесили в штрафную со стандарта, но остроты это не создало.

3' Бурлак сбил на фланге Камано, штрафной для «Локомотива».

1' Матч стартовал. Вперед, «Арсенал»!

0' Матч начинается с минуты молчания в память известного спортивного комментатора Юрия Розанова, который несколько дней назад скончался после продолжительной болезни.

0' Главный судья сегодняшнего матча — Кирилл Левников.

0' Составы на матч уже известны. Из-за дисквалификации игру пропустит защитник «Арсенала» Александр Довбня.

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич также дисквалифицирован — в прошлом матче он получил красную карточку.

0' Посмотрим на турнирную таблицу. По-прежнему, дела у туляков совсем плохи. Оружейники скатились в зону вылета. Ничья или победа в этом матче позволит «Арсеналу» подняться лишь на одну строчку.

«Локомотив» на седьмом месте. Отрыв от «Ростова» на данный момент составляет всего три очка.

0' По данным сайта болельщиков «Арсенала», если оружейники не забьют гол до 13-й минуты, будет зафиксирована самая продолжительная безголевая серия команды на всех уровнях за всю историю выступления туляков в первенствах страны.

0' Поговорим о статистике. В рамках РПЛ «Арсенал» и «Локомотив» встречались 11 раз: шесть раз побеждали железнодорожники, четыре — оружейники, один раз в матче была зафиксирована ничья. Разница забитых мячей 12 — 13.

0' Наша команда уже прибыла на стадион. Смотрим оперативный фоторепортаж от ПФК «Арсенал»:

0' Кстати, сегодня РФС в своем твиттере опубликовал информацию, что матч пройдет без использования VAR офсайдных линий из-за неготовности стадиона. Ожидается, что основной функционал системы VAR будет работать в штатном режиме. Тульский клуб пока не комментировал это.

Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-4288709-match-arsenal-lokomotiv-projdyot-bez-ispolzovaniya-ofsajdnyh-linij-var.html?utm_source=copypaste

0' Кто на стадионе, расскажите, как вам атмосфера? Как согреваетесь? Кстати, в честь 8 Марта «Арсенал» пообещал всем болельщицам вручить подарки. Очень милая акция.

0' Добрый день, друзья! После зимнего перерыва большой футбол, наконец, возвращается в Тулу. В этот солнечный и морозный день «Арсенал» на своем поле принимает московский «Локомотив». Начало матча в 14.00. Присоединяйтесь к нашей текстовой трансляции.