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«Накажи автохама»: нарушители с Одоевского шоссе наказаны

«Накажи автохама»: нарушители с Одоевского шоссе наказаны

В региональном УГИБДД отреагировали на публикацию Myslo.

На двух нарушителей, которых запечатлел видеорегистратор нашего читателя, составлены административные протоколы. Как сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции, в отношении 32-летнего водителя Toyota составлен протокол по ч. 2 ст. 12.16 КоАП РФ (Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги).
 
Вторым нарушителем оказалась 48-летняя женщина. На нее составили протокол по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения).
 

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:40 +3
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