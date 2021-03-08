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«Автоимпорт» поздравил девушек-автолюбительниц Тулы с международным женским днем
Фото предоставлены ГК «Автоимпорт».
Партнерский материал

«Автоимпорт» поздравил девушек-автолюбительниц Тулы с международным женским днем

Водителей — представительниц прекрасного пола поздравляли около главного управления МВД, на въезде в ТРЦ МАКСИ, около Музея самоваров.

 
8 марта сотрудники группы компаний «Автоимпорт» совместно с ГИБДД провели акцию «Цветочный патруль».
В трех точках города сотрудники ДПС останавливали автомобили, за рулем которых находились девушки. У них не спрашивали необходимые документы, а просто поздравляли с праздником и дарили цветы.
 
 
Группа компаний «Автоимпорт» постаралась охватить своими поздравлениями девушек из разных частей города. Водителей — представительниц прекрасного пола поздравляли около главного управления МВД, на въезде в ТРЦ МАКСИ, около Музея самоваров.
 
«Меня впервые остановили полицейские, так еще и по такому отличному поводу! Очень неожиданно и приятно!» — восхищались участницы акции.
 
Справка

Группа компаний «Автоимпорт» — крупнейший автомобильный холдинг, в состав которого входит 18 брендов и 26 автосалонов. В Туле его представляют ДЦ Toyota (ул. Октябрьская, 300), ДЦ Skoda (ул. Октябрьская, 320) и недавно открывшийся ДЦ Hyundai (ул. Октябрьская, 320А).

 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:02 0
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