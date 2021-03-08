«Автоимпорт» поздравил девушек-автолюбительниц Тулы с международным женским днем

Фото предоставлены ГК «Автоимпорт».

Водителей — представительниц прекрасного пола поздравляли около главного управления МВД, на въезде в ТРЦ МАКСИ, около Музея самоваров.

8 марта сотрудники группы компаний «Автоимпорт» совместно с ГИБДД провели акцию «Цветочный патруль».

В трех точках города сотрудники ДПС останавливали автомобили, за рулем которых находились девушки. У них не спрашивали необходимые документы, а просто поздравляли с праздником и дарили цветы.

Группа компаний «Автоимпорт» постаралась охватить своими поздравлениями девушек из разных частей города. Водителей — представительниц прекрасного пола поздравляли около главного управления МВД, на въезде в ТРЦ МАКСИ, около Музея самоваров.

«Меня впервые остановили полицейские, так еще и по такому отличному поводу! Очень неожиданно и приятно!» — восхищались участницы акции.