В четвертьфинале Кубка России «Арсенал» сыграет с ЦСКА
Матч пройдет 7 или 8 апреля.
В среду, 3 марта, состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка России. По ее итогам тульскому «Арсеналу» в соперники достался московский ЦСКА. Игра состоится в Туле 7 или 8 апреля. Точная дата станет известна позднее.
Итоги жеребьевки 1/4 финала Кубка России:
- «Арсенал» (Тула) — ЦСКА (Москва),
- «Ахмат» (Грозный) — «Уфа»,
- «Крылья Советов» (Самара) — «Динамо» (Москва),
- «Сочи» — «Локомотив» (Москва).
Матч «Арсенал» – «Локомотив» начнется с минуты молчания в память о спортивном комментаторе Юрии Розанове
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