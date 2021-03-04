В четвертьфинале Кубка России «Арсенал» сыграет с ЦСКА

В среду, 3 марта, состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка России. По ее итогам тульскому «Арсеналу» в соперники достался московский ЦСКА. Игра состоится в Туле 7 или 8 апреля. Точная дата станет известна позднее.

Итоги жеребьевки 1/4 финала Кубка России: