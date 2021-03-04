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В четвертьфинале Кубка России «Арсенал» сыграет с ЦСКА

В четвертьфинале Кубка России «Арсенал» сыграет с ЦСКА

Матч пройдет 7 или 8 апреля.

В среду, 3 марта, состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка России. По ее итогам тульскому «Арсеналу» в соперники достался московский ЦСКА. Игра состоится в Туле 7 или 8 апреля. Точная дата станет известна позднее.

Итоги жеребьевки 1/4 финала Кубка России:

  • «Арсенал» (Тула) — ЦСКА (Москва),
  • «Ахмат» (Грозный) — «Уфа»,
  • «Крылья Советов» (Самара) — «Динамо» (Москва),
  • «Сочи» — «Локомотив» (Москва).
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Автор: Кристина Вернигорина
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