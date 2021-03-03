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«Накажи автохама»: водитель микроавтобуса на улице Кутузова проехал на красный
Кадр из видео.

«Накажи автохама»: водитель микроавтобуса на улице Кутузова проехал на красный

Предположительно, маневр был совершен с пересечением сплошной линии разметки.

Мы продолжаем публиковать видеоролики, присланные в нашу спецрубрику «Накажи автохама». На этот раз в объектив регистратора нашего читателя попал микроавтобус с госномером У592ВМ71.

На пересечении улиц Бондаренко и Кутузова он решил не ждать, когда загорится зеленый сигнал светофора, и повернул налево. Также автор видео сообщает, что водитель пересек сплошную линию разметки.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

 

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