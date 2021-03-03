«Накажи автохама»: водитель микроавтобуса на улице Кутузова проехал на красный

Кадр из видео.

Мы продолжаем публиковать видеоролики, присланные в нашу спецрубрику «Накажи автохама». На этот раз в объектив регистратора нашего читателя попал микроавтобус с госномером У592ВМ71.

На пересечении улиц Бондаренко и Кутузова он решил не ждать, когда загорится зеленый сигнал светофора, и повернул налево. Также автор видео сообщает, что водитель пересек сплошную линию разметки.

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