В Туле прошел Урок мужества «Стоявшие насмерть»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Он прошел в онлайн-формате в рамках Международного медиапроекта «Свидание с Россией» и был посвящен подвигу 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ.

В 2000 году десантники не отступили перед многократно превосходящими силами бандформирований. Большинство из них погибли, в их числе офицер Александр Рязанцев, выпускник Тульского артиллерийского института.



«Беспримерное мужество и несгибаемый дух, храбрость, самоотверженность, проявленные десантниками в этой схватке, показали всем решимость и способность наших бойцов защитить Отечество от любых посягательств», — отметил в видеообращении командующий Воздушно-десантными войсками, Герой России, генерал-полковник Андрей Сердюков.



К участникам урока обратился губернатор Тульской области, Герой России Алексей Дюмин. «Мы гордимся ратными победами своей страны и должны бережно хранить нашу историю, чтить память о подвигах, которые совершались во все времена, и брать пример с настоящих героев» — сказал глава региона в видеообращении.



Трансляцию смотрели более 18 млн человек по всей России. Активное участие приняли учащиеся из 30 регионов, участники военных, военно-патриотических, некоммерческих и общественных организаций. В общей сложности — не менее 300 тысяч жителей страны.



Основной площадкой трансляции урока стал Военно-исторический музей в Тульском кремле. Здесь организованы выставки вооружения и снаряжения десантников 106-й дивизии ВДВ, Росгвардии, поискового объединения «Красное знамя».



На уроке огласили победителей онлайн-викторины «Стоявшие насмерть». Всего в викторине приняли участие более 4000 человек.



В коллекцию Тульского военно-исторического музея были переданы подлинные предметы и документы о событиях 2000 года в Чечне.