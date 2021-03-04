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В Туле прошел Урок мужества «Стоявшие насмерть»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле прошел Урок мужества «Стоявшие насмерть»

Всероссийский урок состоялся 3 марта в атриуме Тульского кремля.

Он прошел в онлайн-формате в рамках Международного медиапроекта «Свидание с Россией» и был посвящен подвигу 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ.

В 2000 году десантники не отступили перед многократно превосходящими силами бандформирований. Большинство из них погибли, в их числе офицер Александр Рязанцев, выпускник Тульского артиллерийского института.

«Беспримерное мужество и несгибаемый дух, храбрость, самоотверженность, проявленные десантниками в этой схватке, показали всем решимость и способность наших бойцов защитить Отечество от любых посягательств», — отметил в видеообращении командующий Воздушно-десантными войсками, Герой России, генерал-полковник Андрей Сердюков.

К участникам урока обратился губернатор Тульской области, Герой России Алексей Дюмин. «Мы гордимся ратными победами своей страны и должны бережно хранить нашу историю, чтить память о подвигах, которые совершались во все времена, и брать пример с настоящих героев» — сказал глава региона в видеообращении.

Трансляцию смотрели более 18 млн человек по всей России. Активное участие приняли учащиеся из 30 регионов, участники военных, военно-патриотических, некоммерческих и общественных организаций. В общей сложности — не менее 300 тысяч жителей страны.

Основной площадкой трансляции урока стал Военно-исторический музей в Тульском кремле. Здесь организованы выставки вооружения и снаряжения десантников 106-й дивизии ВДВ, Росгвардии, поискового объединения «Красное знамя».

На уроке огласили победителей онлайн-викторины «Стоявшие насмерть». Всего в викторине приняли участие более 4000 человек.

В коллекцию Тульского военно-исторического музея были переданы подлинные предметы и документы о событиях 2000 года в Чечне.

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