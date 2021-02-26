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Тульский «Арсенал» завтра сыграет с «Сочи»

Тульский «Арсенал» завтра сыграет с «Сочи»

Рассудит матч нижегородец Михаил Вилков.

Завтра, 27 февраля, в Сочи состоится матч 20-го тура футбольного чемпионата России.
 
В гости к одноименному клубу приедет тульский «Арсенал». В первом круге туляки выиграли со счетом 3:2. Забитыми мячами у «красно-желтых» тогда отметились Эванс Кангва и Сергей Ткачев, сделавший дубль.
После 19 туров «Сочи» занимает четвертое место в турнирной таблице, а «Арсенал» – четырнадцатое. 
 
Рассудит завтрашний поединок 41-летний нижегородец Михаил Вилков. Помогать ему будут Дмитрий Мосякин из Москвы и петербуржец Рашид Абусуев. 
 
Начало встречи в 19.00.
Сюжет: Арсенал
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