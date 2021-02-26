Тульский «Арсенал» завтра сыграет с «Сочи»
Рассудит матч нижегородец Михаил Вилков.
Завтра, 27 февраля, в Сочи состоится матч 20-го тура футбольного чемпионата России.
В гости к одноименному клубу приедет тульский «Арсенал». В первом круге туляки выиграли со счетом 3:2. Забитыми мячами у «красно-желтых» тогда отметились Эванс Кангва и Сергей Ткачев, сделавший дубль.
После 19 туров «Сочи» занимает четвертое место в турнирной таблице, а «Арсенал» – четырнадцатое.
Рассудит завтрашний поединок 41-летний нижегородец Михаил Вилков. Помогать ему будут Дмитрий Мосякин из Москвы и петербуржец Рашид Абусуев.
Начало встречи в 19.00.
22 февраля, в 18:04, 28 1155 0
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