Тульский «Арсенал» завтра сыграет с «Сочи»

Завтра, 27 февраля, в Сочи состоится матч 20-го тура футбольного чемпионата России.

В гости к одноименному клубу приедет тульский «Арсенал». В первом круге туляки в ыиграли со счетом 3:2 . Забитыми мячами у «красно-желтых» тогда отметились Эванс Кангва и Сергей Ткачев, сделавший дубль.

После 19 туров «Сочи» занимает четвертое место в турнирной таблице, а «Арсенал» – четырнадцатое.

Рассудит завтрашний поединок 41-летний нижегородец Михаил Вилков. Помогать ему будут Дмитрий Мосякин из Москвы и петербуржец Рашид Абусуев.

Начало встречи в 19.00.