После премьеры фильма «Конек-Горбунок» вырос интерес к книге Ершова

По данным федеральной сети «Читай-город», по сравнению с началом февраля отмечается рост продаж произведения в два раза.

Популярность книги возросла после экранизации, которая состоялась 18 февраля и сразу возглавила российский кинопрокат. По данным федеральной сети «Читай-город», по сравнению с началом февраля отмечается рост продаж произведения в два раза. Эксперты прогнозируют дальнейшее увеличение спроса.

Петр Павлович Ершов написал «Конек-Горбунок» в 1834 году в возрасте 19 лет, и именно это произведение принесло ему известность. За 187 лет литературную сказку неоднократно перепечатывали и даже пытались запретить, но несмотря на это она переведена на три десятка языков и ее тираж составляет более 7 млн экземпляров.

Сегодня книжные магазины предлагают более 50 изданий «Конька-Горбунка».

В основе сюжета – поучительная история о дружбе и удивительных приключениях Ивана и его верного Горбунка. Сам Ершов считал, что «Конек-Горбунок» – фольклорное произведение, которое он лишь обработал творчески, перевел в стихотворную форму. Легкий слог, народный юмор, живые образы делают эту сказку интересной и сегодня.