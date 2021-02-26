Тульская область вошла в десятку лучших на чемпионате России по художественной гимнастике

В Москве продолжается чемпионат России по художественной гимнастике. 24 февраля спортсмены состязались в групповых упражнениях по программе КМС, в которых Тульскую область представила команда «Союз».

Тулячки заняли 10-е место и обошли сильнейших соперниц со всей России из 43 команд-участниц.

Отметим, нашим спортсменкам удалось дойти до финала чемпионата России, где гимнастки выступили в упражнении с мячами.