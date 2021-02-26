В Тульской области обнаружены 604 подделки банкнот и монет

Фото из архива Myslo.

Эксперты банковской системы региона в 2020 году выявили 604 денежных знака Банка России, имеющих признаки подделки — 593 банкноты и 11 монет.

Чаще всего фальшивомонетчики подделывают пятитысячные купюры: в прошлом году их выявлено 463 штуки. На втором месте — тысячерублевые: 101 штука. Также обнаружены 24 поддельные банкноты номиналом 2000 рублей, по две пятисотрублевых и двухсотрублевых и одна сторублевая.

«Иностранные» фальшивки в 2020 году представлены 4 банкнотами номиналом 100 долларов США и одной номиналом 50 долларов США.

Мошенники имитируют и монеты: так, в прошлом году было выявлено 11 поддельных десятирублевых монет Банка России.

Ознакомиться с информацией о признаках подлинности и платежеспособности денежных знаков можно на сайте www.cbr.ru в разделе «Наличное денежное обращение», а также в обновленной версии официального мобильного приложения «Банкноты Банка России». Сервис распознает банкноту, определяет ее номинал и год образца. С помощью приложения можно увидеть, где именно расположены ее защитные признаки, а также как они должны выглядеть.