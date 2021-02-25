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В Туле ограничат движение транспорта из-за уборки снега

В Туле ограничат движение транспорта из-за уборки снега

26 и 27 февраля, 1 и 2 марта временное ограничение введут по нескольким адресам в Туле.

В связи с проводимыми работами по очистке проезжих частей от снега вводится временное ограничение на остановку и стоянку всех видов транспортных средств по следующим адресам:

  • ул. Лейтейзена 26 февраля с 00.00 до 06.00 по нечетной стороне;
  •  ул. Тульского Рабочего полка 26 февраля с 9.00 до 18.00 на участке от ул. Белкина до ул. Оружейной (сторона парка) и 27 февраля с 9.00 до 18.00 на участке от ул. Белкина до ул. З. Космодемьянской (сторона парка);
  •  ул. Пузакова 26 февраля с 01.00 до 05.00, нечетная сторона, и 27 февраля с 01.00 до 05.00, четная сторона;
  •  ул. Михеева 1 марта с 21.30 до 08.00, нечетная сторона, и 2 марта с 21.30 до 08.00, четная сторона.
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Автор: Лариса Тимофеева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 16:00 +2
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