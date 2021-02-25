В Туле ограничат движение транспорта из-за уборки снега

26 и 27 февраля, 1 и 2 марта временное ограничение введут по нескольким адресам в Туле.

В связи с проводимыми работами по очистке проезжих частей от снега вводится временное ограничение на остановку и стоянку всех видов транспортных средств по следующим адресам: