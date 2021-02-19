Тульский боксер сразится в финале международного турнира в Хабаровском крае

Фото Федерации бокса Тульской области.

Тульский боксер Исмаил Ганижев вышел в финал международного турнира в Хабаровском крае. Спортсмен выступает в весовой категории до 81 кг.

В четвертьфинале туляк одержал победу над соперником из Иркутска Константином Полетаевым, а в полуфинальной битве оказался сильнее спортсмена из Чеченской Республики Исмаила Магомадова.

В субботу, 20 февраля, в финале соревнований нашему спортсмену будет противостоять Георгий Лапп из Новоуральска Свердловской области.

Поединок пройдет в физкультурно-спортивном комплексе «Орлан» в Комсомольске-на-Амуре.

Международный турнир посвящен памяти российских воинов, погибших в Афганистане и других горячих точках. В этом году в соревнованиях принимают участие 138 спортсменов 2003-2004 годов рождения из России, Узбекистана, Афганистана, Молдовы, Польши, Белоруссии и Украины.