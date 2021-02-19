Фото Федерации бокса Тульской области.
Тульский боксер сразится в финале международного турнира в Хабаровском крае
Соревнования проходят в Комсомольске-на-Амуре.
Тульский боксер Исмаил Ганижев вышел в финал международного турнира в Хабаровском крае. Спортсмен выступает в весовой категории до 81 кг.
В четвертьфинале туляк одержал победу над соперником из Иркутска Константином Полетаевым, а в полуфинальной битве оказался сильнее спортсмена из Чеченской Республики Исмаила Магомадова.
В субботу, 20 февраля, в финале соревнований нашему спортсмену будет противостоять Георгий Лапп из Новоуральска Свердловской области.
Поединок пройдет в физкультурно-спортивном комплексе «Орлан» в Комсомольске-на-Амуре.
Международный турнир посвящен памяти российских воинов, погибших в Афганистане и других горячих точках. В этом году в соревнованиях принимают участие 138 спортсменов 2003-2004 годов рождения из России, Узбекистана, Афганистана, Молдовы, Польши, Белоруссии и Украины.
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