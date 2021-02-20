новости
новости
Регистрация
Самые горячие тулячки могут украсить обложку журнала MAXIM

Самые горячие тулячки могут украсить обложку журнала MAXIM

Девушек приглашают поучаствовать в конкурсе красоты.

Журнал MAXIM ищет самых горячих девушек России для участия в конкурсе красоты. Заявку можно подать до 26 апреля.

Сто девушек, которые наберут больше всего симпатий по итогам читательского голосования, получат приглашение в Москву. По результатам фотокастинга определятся десять финалисток. Финал конкурса состоится в июле 2021 года. Победительница украсит сентябрьскую обложку журнала.

Подробности конкурса читайте на сайте конкурса.

Напомним, в прошлом году за звание «Мисс MAXIM» боролись четыре тулячки.

Яна Арифова (Тула):

20-летняя Елена Данилова (Тула):

29-летняя Карина Носко (Новомосковск):

23-летняя Елизавета Анохова (Тула):

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 09:06 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
журнал MAXIMсамые горячие девушки

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Новомосковске пропал 40-летний мужчина
В Новомосковске пропал 40-летний мужчина
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.