Самые горячие тулячки могут украсить обложку журнала MAXIM
Девушек приглашают поучаствовать в конкурсе красоты.
Журнал MAXIM ищет самых горячих девушек России для участия в конкурсе красоты. Заявку можно подать до
Сто девушек, которые наберут больше всего симпатий по итогам читательского голосования, получат приглашение в Москву. По результатам фотокастинга определятся десять финалисток. Финал конкурса состоится в июле 2021 года. Победительница украсит сентябрьскую обложку журнала.
Подробности конкурса читайте на сайте конкурса.
Напомним, в прошлом году за звание «Мисс MAXIM» боролись четыре тулячки.
Яна Арифова (Тула):
20-летняя Елена Данилова (Тула):
29-летняя Карина Носко (Новомосковск):
23-летняя Елизавета Анохова (Тула):
Другие статьи по темам
Место