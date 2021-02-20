Самые горячие тулячки могут украсить обложку журнала MAXIM

Журнал MAXIM ищет самых горячих девушек России для участия в конкурсе красоты. Заявку можно подать до 26 апреля .

Сто девушек, которые наберут больше всего симпатий по итогам читательского голосования, получат приглашение в Москву. По результатам фотокастинга определятся десять финалисток. Финал конкурса состоится в июле 2021 года. Победительница украсит сентябрьскую обложку журнала.

Подробности конкурса читайте на сайте конкурса.

Напомним, в прошлом году за звание «Мисс MAXIM» боролись четыре тулячки.

Яна Арифова (Тула):

20-летняя Елена Данилова (Тула):

29-летняя Карина Носко (Новомосковск):

23-летняя Елизавета Анохова (Тула):