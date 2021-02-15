Тульский гимнаст завоевал золото на чемпионате ЦФО

Фото из архива Myslo.

Иван Шестаков стал лучшим в упражнении на коне.

Во Владимире состоялся чемпионат ЦФО по спортивной гимнастике. Член сборной команды Тульской области Иван Шестаков завоевал золотую медаль в упражнении на коне и стал четвертым в многоборье.

Напомним, Иван Шестаков переехал в Тулу из Кемерово в 2015 году, стал заниматься в СШОР «Спортивная гимнастика» и спустя два года выполнил норматив мастера спорта.

В прошлом году 20-летний спортсмен стал чемпионом России. Это первая медаль Тульской области в мужской гимнастике.