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Тульский гимнаст завоевал золото на чемпионате ЦФО
Фото из архива Myslo.

Тульский гимнаст завоевал золото на чемпионате ЦФО

Иван Шестаков стал лучшим в упражнении на коне.

Во Владимире состоялся чемпионат ЦФО по спортивной гимнастике. Член сборной команды Тульской области Иван Шестаков завоевал золотую медаль в упражнении на коне и стал четвертым в многоборье.

Напомним, Иван Шестаков переехал в Тулу из Кемерово в 2015 году, стал заниматься в СШОР «Спортивная гимнастика» и спустя два года выполнил норматив мастера спорта.

В прошлом году 20-летний спортсмен стал чемпионом России. Это первая медаль Тульской области в мужской гимнастике.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:39 +4
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