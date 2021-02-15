Где в Туле и области за неделю больше всего заражений ковидом: карта на 15 февраля
Публикуем данные за неделю.
Опубликована карта самых зараженных COVID-19 городов и районов Тульской области. За неделю наибольший прирост по числу заболевших произошел в Большой Туле — плюс 439 случаев.
В Узловском районе коронавирусом заразились 84 человека, в Новомосковском — 83.
Детализация по населенным пунктам:
сегодня, в 14:44, 2 146 1
сегодня, в 14:40, 4 158 1
сегодня, в 11:27, 19 777 0
сегодня, в 11:06, 6 931 0
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