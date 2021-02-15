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Где в Туле и области за неделю больше всего заражений ковидом: карта на 15 февраля

Где в Туле и области за неделю больше всего заражений ковидом: карта на 15 февраля

Публикуем данные за неделю.

Опубликована карта самых зараженных COVID-19 городов и районов Тульской области. За неделю наибольший прирост по числу заболевших произошел в Большой Туле — плюс 439 случаев.

В Узловском районе коронавирусом заразились 84 человека, в Новомосковском — 83.

Детализация по населенным пунктам:

Сюжет: Коронавирус
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