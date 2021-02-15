Уехала в Саратов: пропавшую в Щекино 13-летнюю девочку нашли в поезде

Она направлялась в гости к подруге, не сказав об этом своей маме.

В воскресенье утром в полицию обратилась жительница Щекино. Женщина заявила об исчезновении 13-летней дочери. Связаться по телефону с ребенком не удавалось.

– Незамедлительно полицейские приняли все необходимые меры для розыска пропавшей. В числе прочих отрабатывалась версия о местонахождении девочки за пределами города, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

По информации полиции, девочка могла отправиться к подруге в Саратов. Эта версия в итоге подтвердилась. Беглянку обнаружили в поезде во время движения по Липецкой области.

Девочку передали матери. По предварительным данным, в отношении ребенка не совершалось никаких противоправных действий. Полицейские выясняют детали случившегося.