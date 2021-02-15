новости
новости
Регистрация
Уехала в Саратов: пропавшую в Щекино 13-летнюю девочку нашли в поезде

Уехала в Саратов: пропавшую в Щекино 13-летнюю девочку нашли в поезде

Она направлялась в гости к подруге, не сказав об этом своей маме.

В воскресенье утром в полицию обратилась жительница Щекино. Женщина заявила об исчезновении 13-летней дочери. Связаться по телефону с ребенком не удавалось.

– Незамедлительно полицейские приняли все необходимые меры для розыска пропавшей. В числе прочих отрабатывалась версия о местонахождении девочки за пределами города, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

По информации полиции, девочка могла отправиться к подруге в Саратов. Эта версия в итоге подтвердилась. Беглянку обнаружили в поезде во время движения по Липецкой области.

Девочку передали матери. По предварительным данным, в отношении ребенка не совершалось никаких противоправных действий. Полицейские выясняют детали случившегося.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:15 +4
Другие статьи по темам
Место
ТулаЩекиноСаратов
Прочее
пропала девочка

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульский гимнаст завоевал золото на чемпионате ЦФО
Тульский гимнаст завоевал золото на чемпионате ЦФО
В Новомосковске мужчина прятал ружье в собачьей будке
В Новомосковске мужчина прятал ружье в собачьей будке
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.