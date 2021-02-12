«Арсенал» назвал лучших игроков второго сбора

Фото пресс-службы «Арсенала».

«Арсенал» прибыл в Турцию, где проведет заключительный этап подготовки перед возобновлением сезона. Первый тренировочный день в Белеке начался с подведения итогов предыдущего сбора.

Как сообщает пресс-служба оружейников, тренерский штаб учитывал только контрольные игры. Лучшим вратарем стал Егор Шамов, первым среди крайних защитников признан Роберт Бауэр, победу среди центральных отпраздновал Тарас Бурлак, который успел за второй сбор дважды забить головой.

Переходим к центральной линии. Здесь отличились Сергей Ткачев, Горан Чаушич и Эванс Кангва. Лучшим ассистентом стал Игорь Коновалов.

Лучшим нападающим и самым результативным футболистом оказался Кирилл Панченко (3 гола и 1 передача).

Игрокам вручили шапки из клубного магазина ПФК «Арсенал».