новости
новости
Регистрация
«Арсенал» назвал лучших игроков второго сбора
Фото пресс-службы «Арсенала».

«Арсенал» назвал лучших игроков второго сбора

Этим футболистам подарили фирменные шапки.

«Арсенал» прибыл в Турцию, где проведет заключительный этап подготовки перед возобновлением сезона. Первый тренировочный день в Белеке начался с подведения итогов предыдущего сбора.

Как сообщает пресс-служба оружейников, тренерский штаб учитывал только контрольные игры. Лучшим вратарем стал Егор Шамов, первым среди крайних защитников признан Роберт Бауэр, победу среди центральных отпраздновал Тарас Бурлак, который успел за второй сбор дважды забить головой.

Переходим к центральной линии. Здесь отличились Сергей Ткачев, Горан Чаушич и Эванс Кангва. Лучшим ассистентом стал Игорь Коновалов.

Лучшим нападающим и самым результативным футболистом оказался Кирилл Панченко (3 гола и 1 передача).

Игрокам вручили шапки из клубного магазина ПФК «Арсенал».

Туляки проведут две контрольные встречи, которые пройдут 13 февраля. Утром «Арсенал» сыграет против черногорской команды «Зета», а вечером встретится с «Динамо-Батуми» из Грузии. Оба спарринга пройдут в закрытом режиме. 

Галерея
Третьи сборы "Арсенала" в Турции, Фото: 1
Третьи сборы "Арсенала" в Турции, Фото: 2
Третьи сборы "Арсенала" в Турции, Фото: 3
Третьи сборы "Арсенала" в Турции, Фото: 4
Третьи сборы "Арсенала" в Турции, Фото: 5
Третьи сборы "Арсенала" в Турции, Фото: 6
Третьи сборы "Арсенала" в Турции, Фото: 7
Третьи сборы "Арсенала" в Турции, Фото: 8
Третьи сборы "Арсенала" в Турции, Фото: 9
Третьи сборы "Арсенала" в Турции, Фото: 10
Третьи сборы "Арсенала" в Турции, Фото: 11
Третьи сборы "Арсенала" в Турции, Фото: 12
Третьи сборы "Арсенала" в Турции, Фото: 13
Третьи сборы "Арсенала" в Турции, Фото: 14
Третьи сборы "Арсенала" в Турции, Фото: 15
Третьи сборы "Арсенала" в Турции, Фото: 16
Третьи сборы "Арсенала" в Турции, Фото: 17
Третьи сборы "Арсенала" в Турции, Фото: 18
Третьи сборы "Арсенала" в Турции, Фото: 19
Третьи сборы "Арсенала" в Турции, Фото: 20
Третьи сборы "Арсенала" в Турции, Фото: 21
Третьи сборы "Арсенала" в Турции, Фото: 22
Третьи сборы "Арсенала" в Турции, Фото: 23
показать все фотографии
Сюжет: Арсенал
«Арсенал» сыграет кубковый матч с «Зенитом» на день раньше
Спорт
«Арсенал» сыграет кубковый матч с «Зенитом» на день раньше
4 февраля, в 17:00, 12 1480 3
Тульский «Арсенал» обыграл болгарскую «Монтану» со счетом 4:0
Спорт
Тульский «Арсенал» обыграл болгарскую «Монтану» со счетом 4:0
3 февраля, в 19:27, 40 1548 1
Анри Хагуш перешел в тренерский штаб «Арсенала»
Спорт
Анри Хагуш перешел в тренерский штаб «Арсенала»
3 февраля, в 12:50, 14 1426 -1
Футболист «Арсенала» рассказал о шансах туляков в Кубке России
Спорт
Футболист «Арсенала» рассказал о шансах туляков в Кубке России
3 февраля, в 09:51, 13 1556 0
Все новости сюжета
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:20 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
АрсеналПФК Арсеналсборы Арсенала

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

МегаФон, Mail.ru Group, USM, РФПИ и Ant Group создают совместные предприятия в области платежей и финансов
МегаФон, Mail.ru Group, USM, РФПИ и Ant Group создают совместные предприятия в области платежей и финансов
Недобросовестные юристы берут с туляков деньги, обещая большую пенсию
Недобросовестные юристы берут с туляков деньги, обещая большую пенсию
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.