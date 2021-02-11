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Под Тулой десантники захватили и уничтожили условного противника

Под Тулой десантники захватили и уничтожили условного противника

В масштабных учениях задействованы более 200 военнослужащих.

Под Тулой на полигоне «Слободка» прошли ротные тактические учения парашютно-десантного подразделения Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения. В них задействовано более 200 военнослужащих и более 20 единиц техники.

Во время учений десантники планировали предстоящие операции, десантировались на полигон, захватили и уничтожили условного противника и др.

Военнослужащие гвардейского соединения отработали на практике знания, полученные в ходе плановых занятий по боевой подготовке.

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