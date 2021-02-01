Какие дома Тулы будут обесточены 2 февраля
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» будут проводить работы с 9.00 до 17.00.
Отключения электроэнергии пройдут по следующим адресам:
- ул. Литейная, 32, 32-а,
- ул. Луначарского, 63-а, 65,
- ул. Металлургов, 32, 34, 36, 47, 72, 74, 76,
- 2-й пр-д Металлургов, 1-а, 5-а, 5-б,
- ул. Дальная, 7-43 (нечётн.), 8-48 (чётн.),
- ул. Яблочкова, 67-97, 101-129 (нечётн.),
- ул. М. Горького, 225-261 (нечётн.), 210-258 (чётн.),
- ул. Курская, 76-86 (чётн.),
- ул. Будённого, 32-56 (чётн.), 34-а, 27-а, 19-43 (нечётн.),
- пер. Лагерный, 3-27 (нечётн.), 4-26 (чётн.),
- ул. Тимирязева, 15-33 (нечётн.), 18-34 (чётн.),
- ул. Л. Толстого, 34-68 (чётн.), 33-75 (нечётн.), 66-а, 69-а,
- ул. М. Смирнова, 26-40 (чётн.), 41-53 (нечётн.),
- ул. Оборонная, 52,
- ул. Мезенцева, 32,
- Мясново: ул. Рогова, 52-58 (чётн.),
- 8-й пр-д, 74,
- 9-й пр-д, 53-а, 53-73 (нечётн.), 42-64 (чётн.),
- 10-й пр-д, 41-63 (нечётн.), 44-а, 44-б, 44-в, 45-а, 46-а, 42-а, 42-60 (чётн.),
- ул. Воздухофлотская, 84, 86, 57, 34-48 (чётн.),
- п. Менделеевский: ул. Шевченко, 1, 2,
- пер. Гоголевский, 1, 2, 3, 4,
- ул. Жданова, 3,
- ул. Менделеева, 1, 2.
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