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Уроженка Щекино стала чемпионкой мира среди юниоров по скелетону
Фото: https://www.instagram.com/anastasiia_tsyg.

Уроженка Щекино стала чемпионкой мира среди юниоров по скелетону

Поздравляем Анастасию Цыганову!

Уроженка Щекино 17-летняя Анастасия Цыганова стала чемпионкой мира среди юниоров по скелетону. Соревнования прошли в швейцарском Санкт-Морице. В них приняли участие спортсмены из Германии, Латвии, Швеции, Лихтенштейна, Великобритании, Италии, Бельгии, Польши, Австрии, Швейцарии, Франции и России.

Наша скелетонистка стала лучшей среди девушек до 20 лет и заняла 4-е место среди спортсменок до 23 лет. Тренер Анастасии — Александр Николаевич Зайцев.


                                                                                                               Фото: СШОР «Хлебниково».

Фото: instagram.com/anastasiia_tsyg.

Напомним, год назад Настя стала чемпионкой III зимних юношеских Олимпийских игр.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 19:45 +10
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