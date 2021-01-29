Уроженка Щекино стала чемпионкой мира среди юниоров по скелетону

Фото: https://www.instagram.com/anastasiia_tsyg.

Уроженка Щекино 17-летняя Анастасия Цыганова стала чемпионкой мира среди юниоров по скелетону. Соревнования прошли в швейцарском Санкт-Морице. В них приняли участие спортсмены из Германии, Латвии, Швеции, Лихтенштейна, Великобритании, Италии, Бельгии, Польши, Австрии, Швейцарии, Франции и России.

Наша скелетонистка стала лучшей среди девушек до 20 лет и заняла 4-е место среди спортсменок до 23 лет. Тренер Анастасии — Александр Николаевич Зайцев.



Фото: СШОР «Хлебниково».



Фото: instagram.com/anastasiia_tsyg.

Напомним, год назад Настя стала чемпионкой III зимних юношеских Олимпийских игр.