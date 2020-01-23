Уроженка Щекино стала победительницей юношеских Олимпийских игр

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Спортсменка Анастасия Цыганова завоевала золотую награду III зимних юношеских Олимпийских игр в соревнованиях по скелетону. Девушка вырвала победу у немки Йозефы Шелльмозер с преимуществом в три сотых секунды.

Золото скелетонистки — первая медаль высшего достоинства на трассе в Санкт-Мориц на текущих юношеских Олимпийских играх.

Как сообщает газета «Щекинский вестник», спортсменка родилась в Щёкино. Спортивный путь начала в детско-юношеской спортивной школе № 1. Придя в секцию волейбола в 2014 году, занималась у Светланы Шараповой. Затем были занятия лёгкой атлетикой под руководством тренера Валерия Шабанова.

– Я так нервничала перед гонкой! На тренировках я показывала хорошие результаты, но также я понимала, что у меня очень сильные соперницы. После второго заезда я ушла в раздевалку и оставалась там до завершения соревнований. Я не хотела слушать результаты. Когда всё закончилось, мой тренер пришел и сказал, что я победила!— цитирует Настю Федерация бобслея России.