Кубковый матч «Зенит» – «Арсенал» назначили на 21 февраля
Игра состоится в Санкт-Петербурге.
Определены дата и время матча 1/8 финала Кубка России между тульским «Арсеналом» и питерским «Зенитом». Игра состоится 21 февраля в 19.30 в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».
Напомним, третий сбор оружейников, который пройдет в Турции и продлится до 26 февраля, накладывается на кубковый матч. Генеральный директор клуба Дмитрий Балашов пояснял:
– Команда будет тренироваться в Турции, затем прилетит в Санкт-Петербург на матч, сыграет и вернется в Белек. Вы спросите, почему не полететь сразу в Сочи, где пройдет стартовый матч весеннего отрезка чемпионата? Мы посчитали, сколько будет стоить недельный сбор в Сочи, и он оказался дороже недели в Турции. Исходя из этого приняли такое решение.
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