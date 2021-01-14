Фото: пресс-служба ПФК «Арсенал».
В первом матче на сборах в Турции соперником «Арсенала» станет «Бачка Топола»
Этот сербский клуб минувшим летом дебютировал в еврокубках.
Футболисты тульского «Арсенала» готовятся к новому игровому сезону в Турции. Помимо общефизической подготовки и специальных упражнений канониров ждёт серия контрольных матчей.
Первый из них состоится в воскресенье, 17 января, в 17.00. Соперниками туляков станут представители сербского клуба «Бачка Топола». Эта команда, «прописанная» в одноименном городе, минувшим летом впервые выступила в еврокубках.
12 января, в 21:05, 24 1335 0
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