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В первом матче на сборах в Турции соперником «Арсенала» станет «Бачка Топола»
Фото: пресс-служба ПФК «Арсенал».

В первом матче на сборах в Турции соперником «Арсенала» станет «Бачка Топола»

Этот сербский клуб минувшим летом дебютировал в еврокубках.

Футболисты тульского «Арсенала» готовятся к новому игровому сезону в Турции. Помимо общефизической подготовки и специальных упражнений канониров ждёт серия контрольных матчей.

Первый из них состоится в воскресенье, 17 января, в 17.00. Соперниками туляков станут представители сербского клуба «Бачка Топола». Эта команда, «прописанная» в одноименном городе, минувшим летом впервые выступила в еврокубках.

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