Дмитрий Миляев: «В Туле для развития спорта делается многое»

Предполагается, что количество тех, кто отдает предпочтение здоровому образу жизни, будет расти.

В Туле продолжают создавать новые и улучшать уже имеющиеся условия для спорта, в том числе любительского уровня и простой физкультуры. По данным городской администрации, сейчас более 45% туляков систематически занимаются спортом. Предполагается, что количество поклонников здорового образа жизни, будет расти.

Глава администрации Дмитрий Миляев рассказал, что со стороны губернатора, регионального правительства и муниципалитета делается многое для развития этого направления. Для создания спортивных объектов привлекаются спонсоры, частные инвесторы, федеральные, областные, муниципальные средства.

Так, в этом году капитально отремонтировали старые спортшколы «Металлург» и «Юность». Сейчас они стали хорошими спортивными объектами, в которых созданы комфортные условия для занимающихся. Также в 2020 начала работать ледовая арена, а на стадионе оборудовали современное поле с подогревом.

Дмитрий Миляев, глава администрации г. Тулы - Мы приступили к строительству пяти крупных объектов: крытый манеж в поселке Косая Гора, комплекс для единоборств «Тула-Арена», два физкультурно-оздоровительных комплекса на ул. Кутузова и ул. Луначарского, с бассейном, и ледовая арена на ул. Токарева. Последнее — частный проект, но он рассчитан и на то, чтобы люди занимались там и бесплатно. Эти объекты будут завершены в следующем году, и в нем же мы планируем приступить к строительству еще одного — крытого футбольного манежа на ул. МОПРа.

По словам Дмитрия Миляева, на данный момент есть договоренности о строительстве большого спортивного комплекса для игровых видов спорта — волейбола, баскетбола и легкоатлетического манежа. Таже по просьбе жителей Скуратово прорабатывается вопрос о строительстве в поселке ФОКа с бассейном.

Выделяются так называемые социальные часы — вне зависимости от того, за счет каких источников создается спортивный объект, с инвестором достигаются договоренности по времени, когда туляки смогут заниматься бесплатно.

Крытый футбольный манеж в поселке Косая Гора возводится в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни». На строительство выделено более 150 млн рублей, сдача объекта запланирована на июль 2021 года. После начала работы его объединят со спортивной школой «Арсенал», что позволит организовать полный цикл подготовки спортсменов — от самых маленьких до профессиональных футболистов.

Михаил Трунов, начальник управления физической культуры и спорта администрации города Тулы . - При проектировании мы, конечно же, уделили особое внимание комфорту: на объекте заложено большое количество раздевалок, имеется восстановительный кабинет. Покрытие поля будет выполнено из искусственной травы с резиновой крошкой. Размер площадки – 40 на 60 метров. Если мы берем группы начальной подготовки, то свободно заниматься смогут одновременно от 20 до 30 детей. После открытия, манеж перейдет в управление муниципальной спортивной школы и будет работать по муниципальному спортивному заданию. Все дети-воспитанники спортивной школы «Арсенал» тренироваться здесь будут бесплатно.

Спортивная школа «Металлург» открылась после капитального ремонта осенью этого года. С августа по октябрь здесь заменили кровлю и коммунальные коммуникации, установили вентиляционный фасад с утеплителем, провели внутренние отделочные работы и благоустройство территории, а также спортплощадки с зоной воркаута. На эти цели привлекались внебюджетные средства.

Сейчас здесь занимаются 350 спортсменов (24 группы) по нескольким видам спорта: самбо, дзюдо, бокс, рукопашный бой. Тренировочные занятия проводят 11 тренеров - один Заслуженный тренер РФ, трое мастеров спорта России и один мастер спорта СССР.

Школа будет работать в тесном взаимодействии с центром спорта и образования «Самбо-70». Планируется, что в тульском центре будут регулярно проходить мастер-классы ведущих спортсменов.

Джавид Ахадов, тренер высшей категории по рукопашному бою. - Я 12 лет тренировался здесь как воспитанник, а потом закончил педагогическую деятельность и стал тренером. После ремонта зал стал больше и безопаснее. Появилось больше инвентаря и, значит, больше возможностей подключить к процессу учеников. Очень хорошо, что теперь есть вентиляция — не нужно проветривать, открывая окна, и устраивать сквозняк.

Александр Жуков, тренер по боксу. - Прежде всего, увеличилась полезная площадь — наш зал стал больше на три метра. Здесь раньше был, извините, закуток, где висели всего четыре мешка. Сейчас стало просторнее. Когда была реконструкция зала, учли мои рекомендации — это помогает мне в более качественной подготовке боксеров. Также Федерация бокса пообещала нам в перспективе тренировочный ринг размером 4 на 4 метра. Ринг — это ограниченное пространство, какие-то тактические приемы отрабатывать возможно только в нем. Например, если ты работаешь первым номером — поджать противника к канатам, вторым номером — работать на ногах, уходить из сложных ситуаций. Ринг необходим и нужен для подготовки. В общем, если раньше условия для занятий можно было назвать приемлемыми, то сейчас они отличные. Теперь есть простор для реализации планов.