Мокрый снег, метели и порывистый ветер: 25 и 26 декабря Тулу накроет непогода

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 и 26 декабря в регионе испортится погода – ожидаются сильные снегопады, гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололедица, снежные заносы на дорогах, порывы ветра до 12-17 метров в секунду, метель.

ГУ МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о необходимости соблюдения правил личной безопасности:

автомобили поставьте в гараж, при его отсутствии – паркуйтесь вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций,

находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей,

избегайте деревьев и сооружений повышенного риска.

Гололед часто сопровождается обледенением – особое внимание обращайте на провода ЛЭП и контактных сетей электротранспорта. Если вы увидели оборванные провода, сообщите в администрацию.