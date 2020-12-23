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Мокрый снег, метели и порывистый ветер: 25 и 26 декабря Тулу накроет непогода

Мокрый снег, метели и порывистый ветер: 25 и 26 декабря Тулу накроет непогода

Сотрудники регионального ГУ МЧС России напоминают основные правила безопасности.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 и 26 декабря в регионе испортится погода – ожидаются сильные снегопады, гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололедица, снежные заносы на дорогах, порывы ветра до 12-17 метров в секунду, метель.

ГУ МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о необходимости соблюдения правил личной безопасности:

  • автомобили поставьте в гараж, при его отсутствии – паркуйтесь вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций,
  • находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей,
  • избегайте деревьев и сооружений повышенного риска.

Гололед часто сопровождается обледенением – особое внимание обращайте на провода ЛЭП и контактных сетей электротранспорта. Если вы увидели оборванные провода, сообщите в администрацию.

Будьте осторожны и внимательны, при возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий звоните по телефону 01 или 112.

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23 декабря, в 19:41 +2
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