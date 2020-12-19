новости
новости
Регистрация
«Арсенал» уходит на зимний перерыв на 14-м месте
Фото из архива Myslo.

«Арсенал» уходит на зимний перерыв на 14-м месте

В 19-ти турах РПЛ оружейники проиграли 11 раз.

Тульский «Арсенал» уходит на зимний перерыв, находясь на 14-м месте в турнирной таблице — в зоне стыковых матчей. За 19 туров РПЛ оружейники набрали 14 очков, добыв всего три победы, пять раз сыграв вничью и проиграв 11 раз.

Канониры много пропускают и чудовищно мало забивают голов. Безголевая серия на данный момент составляет пять матчей. Последний раз «Арсенал» отметился забитым мячом 7 ноября — в домашней игре с «Ротором».

Для сравнения, в сезоне 2019/20 канониры ушли на зимний перерыв на комфортном 10-м месте, имея в активе 25 очков.

Напомним, «Арсенал» выйдет из отпуска 11 января 2021 года. После медобследования команда отправится на сборы в Турцию.

 

Друзья, как считаете, кто виноват в таком результате команды? И что нужно сделать, чтобы «Арсеналу» выйти из кризиса? Делитесь мнением в комментариях!

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 12:15 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
АрсеналРПЛ

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле появятся Дворец единоборств, 12-этажная гостиница и флагманский центр МФЦ
В Туле появятся Дворец единоборств, 12-этажная гостиница и флагманский центр МФЦ
В Туле построят еще два жилых комплекса и возведут мост через реку Тулица
В Туле построят еще два жилых комплекса и возведут мост через реку Тулица
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.