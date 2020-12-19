«Арсенал» уходит на зимний перерыв на 14-м месте

Фото из архива Myslo.

Тульский «Арсенал» уходит на зимний перерыв, находясь на 14-м месте в турнирной таблице — в зоне стыковых матчей. За 19 туров РПЛ оружейники набрали 14 очков, добыв всего три победы, пять раз сыграв вничью и проиграв 11 раз.

Канониры много пропускают и чудовищно мало забивают голов. Безголевая серия на данный момент составляет пять матчей. Последний раз «Арсенал» отметился забитым мячом 7 ноября — в домашней игре с «Ротором».

Для сравнения, в сезоне 2019/20 канониры ушли на зимний перерыв на комфортном 10-м месте, имея в активе 25 очков.

Напомним, «Арсенал» выйдет из отпуска 11 января 2021 года. После медобследования команда отправится на сборы в Турцию.

Друзья, как считаете, кто виноват в таком результате команды? И что нужно сделать, чтобы «Арсеналу» выйти из кризиса? Делитесь мнением в комментариях!