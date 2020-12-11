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«Арсенал» проведет зимние сборы в Турции
Фото пресс-службы «Арсенала».

«Арсенал» проведет зимние сборы в Турции

Оружейники планирует провести семь спаррингов.

11 января 2021 года футболисты «Арсенала» начнут подготовку к весенней части чемпионата России. В начале января команда Дмитрия Парфенова пройдет медобследование в Москве, а с 12 по 24 января проведет первый сбор в турецком Белеке. Об этом сообщает пресс-служба оружейников.

Второй сбор, с 28 января по 7 февраля, также пройдет в Турции. Заключительный этап подготовки в Турции стартует 11 февраля, а завершится 26 февраля. За время зимней паузы «Арсенал» планирует провести семь спаррингов.

Дублирующий состав канониров к заключительной части молодежного первенства будет готовиться в Туле. Молодежка будет жить на базе основной команды, а тренировки пройдут на поле академии «Арсенала».

Фарм-клуб «Химик-Арсенал» учебно-тренировочные сборы проведет в Новомосковске.

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Автор: Кристина Вернигорина
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