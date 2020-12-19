В Туле появятся Дворец единоборств, 12-этажная гостиница и флагманский центр МФЦ

На Калужском шоссе построят Центр прогресса бокса «Дворец единоборств» с 12-этажной гостиницей. Объекты разместятся рядом со спортивным объектом «Тула-Арена». Проект планируется реализовать в течение 3 лет. Строительство одобрили члены градостроительно-земельного совета региона.

На улице Халтурина планируется возведение флагманского центра МФЦ. В нем можно будет получить государственные и муниципальные услуги в режиме одного окна. Также в здании разместятся криптокабины, клиентские и детские зоны