фото: ГУ МЧС России по Тульской области
При пожаре в Узловском районе погиб человек
Его личность устанавливается.
Вчера, 10 декабря, в 22.17 стало известно о пожаре в одном из домов в деревне Алтабаево Узловского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
На место происшествия выезжали 3 пожарных расчета. Прибыв на указанный адрес в 22.21, пожарные ликвидировали открытое горение за 39 минут.
В результате происшествия погиб человек. Его личность устанавливается. Дом сгорел полностью - причина пожара выясняется.
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