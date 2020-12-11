При пожаре в Узловском районе погиб человек

фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Вчера, 10 декабря, в 22.17 стало известно о пожаре в одном из домов в деревне Алтабаево Узловского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

На место происшествия выезжали 3 пожарных расчета. Прибыв на указанный адрес в 22.21, пожарные ликвидировали открытое горение за 39 минут.

В результате происшествия погиб человек. Его личность устанавливается. Дом сгорел полностью - причина пожара выясняется.