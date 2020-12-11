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При пожаре в Узловском районе погиб человек
фото: ГУ МЧС России по Тульской области

При пожаре в Узловском районе погиб человек

Его личность устанавливается.

Вчера, 10 декабря, в 22.17 стало известно о пожаре в одном из домов в деревне Алтабаево Узловского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
 
На место происшествия выезжали 3 пожарных расчета. Прибыв на указанный адрес в 22.21, пожарные ликвидировали открытое горение за 39 минут.
 
В результате происшествия погиб человек. Его личность устанавливается. Дом сгорел полностью - причина пожара выясняется. 
 
 
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 09:12 0
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