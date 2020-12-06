новости
новости
Регистрация
Тульский «Арсенал» сыграет на выезде с «Динамо»
Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Тульский «Арсенал» сыграет на выезде с «Динамо»

Матч состоится на «ВТБ Арене» в воскресенье, 6 декабря, в 16.30.

Тульские футболисты готовятся к встрече с московским «Динамо». Матч 17-го тура РПЛ состоится на домашнем стадионе «динамовцев», которые с 27 очками занимают 6 место в турнирной таблице.

У туляков – 14 очков и 13-я позиция. «Арсенал» не может выиграть уже пять матчей подряд, три встречи завершились поражением и две – ничьей. Этим летом оружейники уже дважды победили «Динамо» – надеемся, сегодня канониры тоже порадуют своих болельщиков победой.

«Динамо» – «Арсенал». Москва, «ВТБ Арена», 6 декабря, 16.30. Трансляцию матча читайте позже на Myslo!

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 13:45 0
Другие статьи по темам
Событие
матч Динамо - Арсеналфутболвыездной матчтульский футбол
Место
ТулаМосква

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Не вернулся домой: тулячка нашла труп мужа на рельсах
Не вернулся домой: тулячка нашла труп мужа на рельсах
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.