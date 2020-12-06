Тульский «Арсенал» сыграет на выезде с «Динамо»

Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Тульские футболисты готовятся к встрече с московским «Динамо». Матч 17-го тура РПЛ состоится на домашнем стадионе «динамовцев», которые с 27 очками занимают 6 место в турнирной таблице.

У туляков – 14 очков и 13-я позиция. «Арсенал» не может выиграть уже пять матчей подряд, три встречи завершились поражением и две – ничьей. Этим летом оружейники уже дважды победили «Динамо» – надеемся, сегодня канониры тоже порадуют своих болельщиков победой.