Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"
Тульский «Арсенал» сыграет на выезде с «Динамо»
Матч состоится на «ВТБ Арене» в воскресенье, 6 декабря, в 16.30.
Тульские футболисты готовятся к встрече с московским «Динамо». Матч 17-го тура РПЛ состоится на домашнем стадионе «динамовцев», которые с 27 очками занимают 6 место в турнирной таблице.
У туляков – 14 очков и 13-я позиция. «Арсенал» не может выиграть уже пять матчей подряд, три встречи завершились поражением и две – ничьей. Этим летом оружейники уже дважды победили «Динамо» – надеемся, сегодня канониры тоже порадуют своих болельщиков победой.
«Динамо» – «Арсенал». Москва, «ВТБ Арена», 6 декабря, 16.30. Трансляцию матча читайте позже на Myslo!
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