Не вернулся домой: тулячка нашла труп мужа на рельсах

Мужчина попал под поезд и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Как стало известно Myslo, рядом с железнодорожной станцией «Обидимо» примерно в 11.00, 6 декабря, был обнаружен труп местного жителя.

Его нашла жена – она забеспокоилась, когда супруг не вернулся вовремя домой и пошла его искать. Несчастный попал под поезд – ему отрезало обе ноги.

Предположительно, всё случилось рано утром – прибывшие на место медики констатировали смерть. По предварительной информации, погибший злоупотреблял спиртным.