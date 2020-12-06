«Динамо» – «Арсенал»: текстовая трансляция матча – 1:0

17-й тур РПЛ туляки проводят на выезде. Болеем за наших вместе с Myslo! Внимание: текстовая трансляция обновляется.

46' Угловой для «Динамо»: Шиманьски забросил в штрафную, оружейники выбили мяч из штрафной.

46' Второй тайм. Продолжаем смотреть матч.

Замена у «Динамо»: вместо Терехова играет Тюкавин.

Статистика первого тайма:

Переведем дух и посмотрим оперативный фоторепортаж первого тайма от ПФК «Арсенал»:

Почти сразу же перерыв.

45' ГОООООЛ! Фомин. 1:0 в пользу «Динамо».

Лесовой обыграл Костадинова, пробил, мяч попал в Довбню, от него — в Кадири, тот попытался скинуть пас Шамову, но на перехвате оказался Фомин.

44' И снова удар наносил Грулев — вышло не точно.

41' Опасно для «Динамо»! Грулев пробил по воротам, вратарь Шамов отбил мяч перед собой, на добивании оказался Терехов, но попасть в цель не сумел.

39' Динамовцы переместились на половину поля «Арсенала». В одной из атак Варела закинул мяч в штрафную, но там Довбня вынес мяч головой.

38' Неплохо смотрится команда Парфенова, много атакует и грамотно обороняется. Только никак не получается открыть счет в матче.

35' Кингс получил пас с углового флажка и сильно пробил по воротам, мяч улетел за пределы поля.

34' Снова в атаке «Арсенал», но завершающий удар не вышел: Ломовицкий отдал очень неудобный пас на противоположный фланг на Сокола.

34' Владение мячом равное — 50% на 50%.

31' Кангва! Получил пас от Ломовицкого с фланга и пробил головой — Шунин выручил команду.

29' Лесовой подбежал к воротам «Арсенала», обвел Рассказова, обыграл Довбню и пробил в ближний угол — мяч пролетел мимо.

28' Кадири перевел мяч на Кингса, тот скинул пас на голову Панченко в штрафную, но там Паршивлюк помешал точному удару Кирилла.

24' Рассказов завалил Лесового. Арбитр ограничился устным предупреждением.

23' Грулев наносил удар по воротам Шамова, наш вратарь без проблем справился с опасностью.

22' Лесовой прорывался по левому флангу, а там Рассказов помешал Даниилу пройти дальше.

20' Рефери остановил игру и обратился к ВАР. Проверяют, был ли пенальти после того, как мяч попал в руку Костадинова. Нет, всё по правилам.

19' Лесовой получил классный пас в штрафной, обыграл Рассказова, но Кадири успел подстраховать партнера и перевел мяч на угловой.

18' Следом Чаушич простреливал издалека — мяч пролетел выше ворот.

17' Ломовицкий пожадничал и тем самым загубил атаку: решил пробить сам, хотя слева открывался Сокол.

15' Угловой для «Динамо»: Шиманьски подавал от флажка в центр штрафной, решающий удар наносил Варела, однако попал в футболистов «Арсенала».

14' Кадири с острого угла внезапно пробивил по воротам Шунина, но не докрутил мяч. Вышло не точно.

12' Опасно! Ломовицкий с фланга получил пас в штрафной, развернулся и пробил! Шунин выручил команду.

9' Мяч несколько минут держался у футболистов «Арсенала», пока динамовцы не перехватили «снаряд».

7' Быстрая атака от «Динамо»: Терехов отправил мяч на забегавшего в штрафную Грулева, но пас вышел неаккуратным.

4' Вратарь Шунин справился с прострелом туляков со штрафного, буквально сняв мяч с головы Довбни.

4' Ломовицкий промчался по флангу, скинул пас Пантелееву, но защитник «Динамо» Иван Ордец успел выбить мяч.

2' Футболисты «Динамо» на правах хозяев сразу завладели мячом. Заброс Паршивлюка в штрафную «Арсенала» успел перехватить наш защитник.

1' Стартовый свисток! Поехали!

0' Матч начинается с минуты молчания в память о Викторе Понедельнике, легендарном советском футболисте, который скончался накануне.

0' Главный судья матча Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. Его ассистенты: Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Александр Богданов (Верея). Резервный судья: Анатолий Жабченко (Краснодар).

0' К слову, сегодня, 6 декабря свой день рождения отмечает генеральный директор тульского клуба Дмитрий Балашов. Ему исполняется 52 года.

0' Подробнее рассмотрим составы. Помимо Луценко, из лазарета возвращаются Сергей Ткачев и Эванс Кангва. Все трое начинают матч на скамейке запасных.

У «Динамо» в старте наш старый знакомый Даниил Лесовой, который перешел из «Арсенала» в московский клуб в сентябре 2020 года. Кстати, в прошлом матче с москвичами именно Даниил забил в их ворота два мяча, оформив дубль.

В интервью клубной пресс-службе Даня признался, что предстоящий матч с «Арсеналом» для него не станет принципиальным.

- Мне безумно приятно будет сыграть против ребят, которые, по сути, дали мне дорогу в большой футбол. Здорово будет всех снова увидеть. С нетерпением будем ждать игру с «Арсеналом».

0' Не терпится поделиться с вами радостной новостью. После долгого отсутствия в стан «Арсенала» возвращается нападающий Евгений Луценко! Игрок восстановился после серьезной травмы. Женя, мы тебя так долго ждали! Больше не болей.

0' Нашему клубу уж очень нужно вернуть удачу на свою сторону, поэтому приходится идти на хитрости: теперь у оружейников есть талисман! Знакомьтесь, самовар Арсений Тульский. Он поддержит команду в ближайших трех выездных матчах.

Посмотрим, Арсений, насколько ты фартовый.

0' Небольшой фоторепортаж от пресс-службы «Арсенала» с «ВТБ-арены»:

0' В предыдущем туре чемпионата «Арсенал» сыграл вничью с «Зенитом» (0:0), а «Динамо» проиграло «Ростову» (1:4).

Сейчас московская команда находится на шестом месте в турнирной таблице, а туляки занимают 13-ую строчку. Пока у оружейников в этом плане ничего не меняется.

0' В рамках РПЛ команды встречались девять раз, и трижды побеждали оружейники! Последние два матча завершились победой «Арсенала» — 22 августа в домашнем матче туляки обыграли соперника со счетом 2:0, 4 июля 2020 года наша команда добыла минимальную победу в Москве.

Разница забитых мячей за историю встреч — 12:10 в пользу «Арсенала».

0' Добрый день, друзья! Отличный повод, чтобы собраться вместе — поболеть за тульский «Арсенал», который сегодня играет в гостях у московского «Динамо». Матч начнется в 16.30. Присоединяйтесь к текстовой трансляции!