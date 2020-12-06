В Туле завершился фестиваль короткометражек «ШОРТЫ»: фоторепортаж

В этом году участие в нём приняли кинематографисты из девяти стран мира.

Состоялась 11-я Церемония награждения победителей фестиваля коротких фильмов ШОРТЫ.

Приз организаторов кинофестиваля получил фильм москвички Кристины Лунинской «Последняя смена».

Основное (профессиональное) голосование (по номинациям):

Постер – постер к фильму «Бесит», автор постера и режиссер фильма Михаил Серебреников, Красноярск. «Бесит» – это комичная, но по-своему правдивая история о том, как купить велосипед и стать жертвой заговора правительства.

Трейлер – трейлер к фильму «Кое-что задаром», автор трейлера и режиссер Алексей Талызин, Санкт-Петербург. Фильм рассказывает о полицейском, который потерял напарника и поклялся отомстить.

Лучшей актрисой признана Дарья Кузнецова из фильма «Заново». Столичный режиссёр Николай Забродин снял историю о том, как в день рождения к имениннице пришёл курьер и предложил купить таблетку, возвращающую молодость.

Оригинальный саундтрек – к фильму «Джек and Чан», композитор Юрий Соболев из Санкт-Петербурга, режиссёр – Алексей Петрашевич. Сюжет строится вокруг аферы мэра провинциального города, который выдаёт рабочего со стройки за Джеки Чана, чтобы пройти проверку имиджевой столичной комиссии.

Операторская работа – фильм «Вечные», оператор и режиссер Леонид Розенфельд, Новосибирск. Этот фильм также стал призером номинации, посвящённой 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Анимация – «Голос большого города» Натальи Волковой из Дмитрова.

Фильм – «Escape», режиссер Александр Гаврилов (Москва).

Результаты зрительского голосования в тех же номинациях выглядят так:

Постер – постер к фильму «Заново», автор постера Лариса Булатова, реж. фильма Николай Забродин, Москва.

Трейлер – трейлер к фильму «Обсерватор», режиссёр Денис Шаблий, Москва.

Анимация – «Об актёрах», автор Николай Балобан, Всеволжск.

Фильм – «Шлейф», реж. Надежда Чёрная, Симферополь.

Премия «На Благо Мира» – фильм «Коробка храбрости», снятый Алексеем Елясовым из Томска.

Специальную награду премии «На Благо Мира» вручала актриса кино, общественный деятель и руководитель премии «На Благо Мира» Инна Гомес.

В 2020 году получена 131 заявка на участие в фестивале ШОРТЫ, из них допущены к участию 68 работ. В этом году заявки поступили из 54 городов, 45 регионов России, а также Азербайджана, Казахстана, Беларуси, Украины, Турции, Латвии, Узбекистана и Ирана.

Церемония награждения традиционно прошла в атриуме Тульского кремля. Зрители могли посмотреть её в режиме онлайн, а наш фотокорреспондент Дмитрий Дзюбин подготовил для читателей Myslo эксклюзивный фоторепортаж!