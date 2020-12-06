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В Туле завершился фестиваль короткометражек «ШОРТЫ»: фоторепортаж

В Туле завершился фестиваль короткометражек «ШОРТЫ»: фоторепортаж

В этом году участие в нём приняли кинематографисты из девяти стран мира.

Состоялась 11-я Церемония награждения победителей фестиваля коротких фильмов ШОРТЫ.

Приз организаторов кинофестиваля получил фильм москвички Кристины Лунинской «Последняя смена».

Основное (профессиональное) голосование (по номинациям):

Постер – постер к фильму «Бесит», автор постера и режиссер фильма Михаил Серебреников, Красноярск. «Бесит» – это комичная, но по-своему правдивая история о том, как купить велосипед и стать жертвой заговора правительства.

Трейлер – трейлер к фильму «Кое-что задаром», автор трейлера и режиссер Алексей Талызин, Санкт-Петербург. Фильм рассказывает о полицейском, который потерял напарника и поклялся отомстить.

Лучшей актрисой признана Дарья Кузнецова из фильма «Заново». Столичный режиссёр Николай Забродин снял историю о том, как в день рождения к имениннице пришёл курьер и предложил купить таблетку, возвращающую молодость.

Оригинальный саундтрек – к фильму «Джек and Чан», композитор Юрий Соболев из Санкт-Петербурга, режиссёр – Алексей Петрашевич. Сюжет строится вокруг аферы мэра провинциального города, который выдаёт рабочего со стройки за Джеки Чана, чтобы пройти проверку имиджевой столичной комиссии.

Операторская работа – фильм «Вечные», оператор и режиссер Леонид Розенфельд, Новосибирск. Этот фильм также стал призером номинации, посвящённой 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Анимация – «Голос большого города» Натальи Волковой из Дмитрова.

Фильм – «Escape», режиссер Александр Гаврилов (Москва).

Результаты зрительского голосования в тех же номинациях выглядят так:

Постер – постер к фильму «Заново», автор постера Лариса Булатова, реж. фильма Николай Забродин, Москва.

Трейлер – трейлер к фильму «Обсерватор», режиссёр Денис Шаблий, Москва.

Анимация – «Об актёрах», автор Николай Балобан, Всеволжск.

Фильм – «Шлейф», реж. Надежда Чёрная, Симферополь.

Премия «На Благо Мира» – фильм «Коробка храбрости», снятый Алексеем Елясовым из Томска.

Специальную награду премии «На Благо Мира» вручала актриса кино, общественный деятель и руководитель премии «На Благо Мира» Инна Гомес.

В 2020 году получена 131 заявка на участие в фестивале ШОРТЫ, из них допущены к участию 68 работ. В этом году  заявки поступили из 54 городов, 45 регионов  России, а также Азербайджана, Казахстана, Беларуси, Украины, Турции, Латвии, Узбекистана и Ирана.

Церемония награждения традиционно прошла в атриуме Тульского кремля. Зрители могли посмотреть её в режиме онлайн, а наш фотокорреспондент Дмитрий Дзюбин подготовил для читателей Myslo эксклюзивный фоторепортаж!

Галерея
Церемония награждения победителей фестиваля ШОРТЫ, Фото: 1
Церемония награждения победителей фестиваля ШОРТЫ, Фото: 2
Церемония награждения победителей фестиваля ШОРТЫ, Фото: 3
Церемония награждения победителей фестиваля ШОРТЫ, Фото: 4
Церемония награждения победителей фестиваля ШОРТЫ, Фото: 5
Церемония награждения победителей фестиваля ШОРТЫ, Фото: 6
Церемония награждения победителей фестиваля ШОРТЫ, Фото: 7
Церемония награждения победителей фестиваля ШОРТЫ, Фото: 8
Церемония награждения победителей фестиваля ШОРТЫ, Фото: 9
Церемония награждения победителей фестиваля ШОРТЫ, Фото: 10
Церемония награждения победителей фестиваля ШОРТЫ, Фото: 11
Церемония награждения победителей фестиваля ШОРТЫ, Фото: 12
Церемония награждения победителей фестиваля ШОРТЫ, Фото: 13
Церемония награждения победителей фестиваля ШОРТЫ, Фото: 14
Церемония награждения победителей фестиваля ШОРТЫ, Фото: 15
Церемония награждения победителей фестиваля ШОРТЫ, Фото: 16
Церемония награждения победителей фестиваля ШОРТЫ, Фото: 17
Церемония награждения победителей фестиваля ШОРТЫ, Фото: 18
Церемония награждения победителей фестиваля ШОРТЫ, Фото: 19
Церемония награждения победителей фестиваля ШОРТЫ, Фото: 20
Церемония награждения победителей фестиваля ШОРТЫ, Фото: 21
Церемония награждения победителей фестиваля ШОРТЫ, Фото: 22
Церемония награждения победителей фестиваля ШОРТЫ, Фото: 23
Церемония награждения победителей фестиваля ШОРТЫ, Фото: 24
Церемония награждения победителей фестиваля ШОРТЫ, Фото: 25
Церемония награждения победителей фестиваля ШОРТЫ, Фото: 26
Церемония награждения победителей фестиваля ШОРТЫ, Фото: 27
Церемония награждения победителей фестиваля ШОРТЫ, Фото: 28
Церемония награждения победителей фестиваля ШОРТЫ, Фото: 29
Церемония награждения победителей фестиваля ШОРТЫ, Фото: 30
Церемония награждения победителей фестиваля ШОРТЫ, Фото: 31
Церемония награждения победителей фестиваля ШОРТЫ, Фото: 32
Церемония награждения победителей фестиваля ШОРТЫ, Фото: 33
Церемония награждения победителей фестиваля ШОРТЫ, Фото: 34
Церемония награждения победителей фестиваля ШОРТЫ, Фото: 35
Церемония награждения победителей фестиваля ШОРТЫ, Фото: 36
Церемония награждения победителей фестиваля ШОРТЫ, Фото: 37
Церемония награждения победителей фестиваля ШОРТЫ, Фото: 38
Церемония награждения победителей фестиваля ШОРТЫ, Фото: 39
Церемония награждения победителей фестиваля ШОРТЫ, Фото: 40
Церемония награждения победителей фестиваля ШОРТЫ, Фото: 41
Церемония награждения победителей фестиваля ШОРТЫ, Фото: 42
Церемония награждения победителей фестиваля ШОРТЫ, Фото: 43
Церемония награждения победителей фестиваля ШОРТЫ, Фото: 44
Церемония награждения победителей фестиваля ШОРТЫ, Фото: 45
Церемония награждения победителей фестиваля ШОРТЫ, Фото: 46
Церемония награждения победителей фестиваля ШОРТЫ, Фото: 47
Церемония награждения победителей фестиваля ШОРТЫ, Фото: 48
Церемония награждения победителей фестиваля ШОРТЫ, Фото: 49
Церемония награждения победителей фестиваля ШОРТЫ, Фото: 50
Церемония награждения победителей фестиваля ШОРТЫ, Фото: 51
Церемония награждения победителей фестиваля ШОРТЫ, Фото: 52
Церемония награждения победителей фестиваля ШОРТЫ, Фото: 53
Церемония награждения победителей фестиваля ШОРТЫ, Фото: 54
Церемония награждения победителей фестиваля ШОРТЫ, Фото: 55
Церемония награждения победителей фестиваля ШОРТЫ, Фото: 56
Церемония награждения победителей фестиваля ШОРТЫ, Фото: 57
Церемония награждения победителей фестиваля ШОРТЫ, Фото: 58
Церемония награждения победителей фестиваля ШОРТЫ, Фото: 59
Церемония награждения победителей фестиваля ШОРТЫ, Фото: 60
Церемония награждения победителей фестиваля ШОРТЫ, Фото: 61
Церемония награждения победителей фестиваля ШОРТЫ, Фото: 62
Церемония награждения победителей фестиваля ШОРТЫ, Фото: 63
Церемония награждения победителей фестиваля ШОРТЫ, Фото: 64
Церемония награждения победителей фестиваля ШОРТЫ, Фото: 65
Церемония награждения победителей фестиваля ШОРТЫ, Фото: 66
Церемония награждения победителей фестиваля ШОРТЫ, Фото: 67
Церемония награждения победителей фестиваля ШОРТЫ, Фото: 68
Церемония награждения победителей фестиваля ШОРТЫ, Фото: 69
Церемония награждения победителей фестиваля ШОРТЫ, Фото: 70
Церемония награждения победителей фестиваля ШОРТЫ, Фото: 71
Церемония награждения победителей фестиваля ШОРТЫ, Фото: 72
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Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 17:20 −1
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