В Туле прошел финал областной Премьер-лиги КВН

«В этом году мы провели наш первый сезон областной Премьер-лиги. Я вас поздравляю с этим! Кавээнщики региона в этом году достигли успехов на большой сцене: «Сборная бывших» стала финалистом Премьер-лиги КВН, а «Сборная матерей» продолжает борьбу в телевизионной Международной лиге», — сказал министр молодежной политики Тульской области Алексей Давлетшин.

Министр вручил команде школьников региона «Задняя парта», которая стала чемпионом «Оружейной лиги», путевку на Международный фестиваль детских команд КВН.

В этом сезоне в топ-лиге приняли участие 12 команд из Тулы и районов области. Полуфинальные игры проходили в Алексине и Новомосковске.

В финале выступили пять команд. 1-е место заняла команда «Я ухожу к маме» (Тула), 2-е место — «Шиворот-навыворот» (Узловая), 3-е место — «Аривидерчи» (Тула), 4-е место — «После отбоя» (Тула), 5-е место — «Другая жизнь» (Алексин).