Туляков приглашают на премьеру спектакля «Папа»

19 ноября в Городском концертном зале покажут премьеру трагикомедии «Папа» по пьесе Флориана Зеллера. Начало в 19.00.

«Папа» — реалистичная семейная история, которая с самого начала держит зрителей в эмоциональном напряжении. Это удивительная смесь драмы и комедии с элементами мистики. Сергей Маковецкий и Марина Александрова рассказывают историю отца и дочери, пытающихся осознать изменения, происходящие с человеком, который начинает стремительно терять контроль над своим разумом.

Автор пьесы Флориан Зеллер — звезда современной французской драматургии. Спектакли по его пьесам идут во множестве театров по всему миру. В 2014 году за пьесу «Папа» Зеллер был удостоен Премии Мольера, главной театральной награды во Франции. В спектакле заняты: Сергей Маковецкий, Марина Александрова, Анатолий Руденко/Данил Иванов, Мария Рыщенкова/Дарья Урсуляк, Иван Бровин, Полина Виторган/Надежда Лумпова.

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