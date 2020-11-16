Бывший капитан тульского «Арсенала» навсегда отстранен от футбола

Экс-футболист тульского «Арсенала» Дмитрий Айдов решением Международной федерации футбола пожизненно отстранен от любой футбольной деятельности во всех странах мира, пишет портал «Прессбол».

Речь идет о двух матчах 2018 года, когда Айдов был игроком «Гомеля». За сдачу игры высшей лиги с БАТЭ (13 июня 2018 года, 0:3) футболист получил 12 000 долларов. За крупный проигрыш брестскому «Динамо» (29 июня 2018 года, 0:6) — 10 000 долларов.

Напомним, что Дмитрий Айдов выступал за тульский «Арсенал» с 2015 по 2017 год.