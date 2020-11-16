В Большой Туле заменят аварийный участок водопровода
Этот вопрос обсуждался на оперативном совещании у губернатора Алексея Дюмина.
Жители деревни Коптево пожаловались главе региона на постоянные аварии на водопроводе – за последние три года из-за изношенности труб в деревне участились отключения воды.
Туляки рассказали, что «Тулагорводоканал» долгое время не устраняет протечки и вода размывает дорогу. Алексей Дюмин поручил гендиректору «Тулагорводоканала» Эдуарду Головину отремонтировать аварийный водопровод до конца ноября.
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