В Большой Туле заменят аварийный участок водопровода

Этот вопрос обсуждался на оперативном совещании у губернатора Алексея Дюмина.

Жители деревни Коптево пожаловались главе региона на постоянные аварии на водопроводе – за последние три года из-за изношенности труб в деревне участились отключения воды.

Туляки рассказали, что «Тулагорводоканал» долгое время не устраняет протечки и вода размывает дорогу. Алексей Дюмин поручил гендиректору «Тулагорводоканала» Эдуарду Головину отремонтировать аварийный водопровод до конца ноября.