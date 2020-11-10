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В 1/8 Кубка России «Арсенал» сыграет с «Зенитом»

В 1/8 Кубка России «Арсенал» сыграет с «Зенитом»

Матч состоится в Санкт-Петербурге.

Сегодня, 10 ноября, прошла жеребьевка 1/8 финала Кубка России. Тульский «Арсенал» сыграет на выезде с питерским «Зенитом». Базовые даты проведения матча — 20, 21 февраля 2021 года. Отметим, что данная стадия турнира состоит из одной игры.

– «Арсенал» — очень хороший соперник, потому что он сложный. Нас связывают долгие взаимоотношения, вспомним аренду Дзюбы. Хороший, интересный жребий, — прокомментировал результаты жеребьевки президент ФК «Зенит» Александр Медведев.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 15:27 +2
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