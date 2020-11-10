В 1/8 Кубка России «Арсенал» сыграет с «Зенитом»
Матч состоится в Санкт-Петербурге.
Сегодня, 10 ноября, прошла жеребьевка 1/8 финала Кубка России. Тульский «Арсенал» сыграет на выезде с питерским «Зенитом». Базовые даты проведения матча — 20, 21 февраля 2021 года. Отметим, что данная стадия турнира состоит из одной игры.
– «Арсенал» — очень хороший соперник, потому что он сложный. Нас связывают долгие взаимоотношения, вспомним аренду Дзюбы. Хороший, интересный жребий, — прокомментировал результаты жеребьевки президент ФК «Зенит» Александр Медведев.
Все пары:
8 ноября, в 13:13, 91 5001 1
8 ноября, в 10:10, 63 2314 -4
7 ноября, в 18:30, 105 4901 1
3 ноября, в 14:57, 31 1783 2
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